Guinée: Élections locales en Guinée - journalistes et société civile amendent un rapport d'enquête

Le mercredi, 26 avril 2017, 40 journalistes et acteurs de la société civile ont participé à Conakry, l'atelier d'échange sur le rapport d'étude portant sur les pratiques, les priorités et les attentes des populations urbaines de Guinée dans la perspective des élections locales.

Avant le début des activités, le représentant du centre européen d'appui électoral (ECES) moustapha Barry a fait savoir aux journalistes et acteurs de la société civile d'aller encore plus loin d'explorer des thématiques et de sortir de cet atelier avec peut être des propositions et des recommandations permettant à l'association guinéenne de sciences politiques de s'améliorer au cours des prochaines activités. car dit-il ce programme a été rendu possible par le programme PACTE-Guinee mise en oeuvre par le Centre européen d'appui aux processus électoral (ECES) et financé par l'Union européenne.

De son côté le président de l'association guinéenne de sciences politiques (AGSP), alpha kabinet" les élections locales sont d'une grande importance. par ce qu'on peut déceler qu'à partir d'elle la démocratie locale au sens moderne du mot de la rigueur, et permettant également des appuis de développement " explique t-il.

Avant l'ouverture des travaux, par le représentant du ministre de la citoyenneté et des libertés publiques Siba Toupou, a demandé à tous les participants une meilleure appropriation des conclusions du rapport par les médias et la société civile.

Selon lui ,il s'agit en outre de mettre en discution le dit rapport et de formuler des recommandations avec une attention particulière .

Après les brochettes d'allocutions il a été question de former 7 groupes de travail pour ajouter un grain de sel au rapport produit par l'association guinéenne des sciences politiques, à travers des enquêtes menées sur le terrain .

Après des débats à l'interne des groupes, les recommandations ont été obtenues notamment l'organisation rapide des élections locales en Guinée, au futur élus locaux de créer des conditions favorisant l'emploi des jeunes, sensibilisation de la couche féminine sur les enjeux des élections (société), les canons d'information médias, radios, télévision, SMS, au organisation de la société civile de promouvoir la candidature jeunes pour ne citer ceux là.