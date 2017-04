Burundi: Immunité - Trop bien pour que les autres en bénéficient

Début avril, le facilitateur Benjamin Mkapa a demandé au chef de l'Etat Pierre Nkurunziza d'accorder une immunité aux politiciens contre lesquels des mandats judiciaires ont été émis.

Dans la réponse du président, cette latitude appartiendrait au Parlement. Ce qui n'a pas dissuadé tout de même les manifestations pro Cndd-Fdd de ce samedi 22 avril.

A noter que certains membres du régime dont le président de la République, qui n'en sont pas favorables, jouissent toujours de l'immunité provisoire et savent le bien-fondé d'une telle mesure selon notre contributeur Honoré Mahoro.

Pourquoi une manifestation contre la proposition de Benjamin Mkapa alors que le président Nkurunziza lui-même lui avait répondu que cette question est l'apanage du Parlement ?

Les marches-manifestations de ce samedi ont montré plutôt que le Cndd-Fdd rejetait la proposition de Mkapa et qu'il n'y avait rien à espérer du parlement majoritairement composé par les membres du même parti.

Pour des questions pareilles, le débat contradictoire au parlement est désormais un conte de fée et la plénière est, ni moins ni plus, le respect de la consigne de vote dictée par les ténors du parti. A mon avis, le facilitateur Mkapa et les opposants incriminés devront prendre acte de ce vox populi des militants du Cndd-Fdd et envisager une autre alternative.

La confusion dans les termes pour rallier les militants

Le terme « immunité », au départ juridique, est devenu une notion politisée, utilisé parfois à tort et à travers, du sommet à la base au sein du parti au pouvoir. C'est ainsi que les manifestants de ce samedi la confondaient avec « amnistie ».

Et à qui profite la confusion ? Le régime bien sûr, qui a mis le paquet pour faire comprendre à ses ouailles que ces présumés putschistes cherchent à échapper à la justice, veulent se prendre pour innocents qui n'ont jamais commis les crimes pour lesquels ils sont reprochés. Impensable pour le militant de bonne heure du parti au pouvoir.

Mais les leaders du Cndd-Fdd savent mieux que tout autre politicien qu'il s'agit de l'immunité et non de l'amnistie. Certains leaders de ce parti de l'Aigle en ont joui et continuent à en bénéficier depuis 2002 dans le cadre des accords de cessez-le-feu.

Grâce à l'immunité provisoire, ils ont pu quitter le maquis, intégrer les corps de défense et de sécurité et les instituions politiques par dessus tout. Pourtant certains étaient condamnés à des lourdes peines dont la peine capitale.

Cette immunité provisoire ne passait pas l'éponge sur les différentes condamnations et poursuites qui étaient en cours à l'époque, mais permettait un certain décalage pour l'intérêt de la paix et la fin des hostilités. Pourquoi ne pas faire pareille aujourd'hui, même si le porte-parole du président affirme que les circonstances ne sont pas les mêmes ?

Dirons-nous que «lorsqu'un privilège est à la portée de tout le monde, il cesse de l'être », comme disait mon professeur à l'université ? Est-ce donc le fond de la pensée du Cndd-Fdd ?