Congo-Brazzaville: L'association M.I. DIMPA lance sa campagne de recherche de fonds pour le centre multi-métiers de Mokeko

En complément de l'école spécialisée pour les jeunes sourds-muets ouverte à Ouesso, Ange-Laurent Biond-Coddy, président de l'association M.I. DIMPA, convie les Congolais de l'extérieur et les amis du Congo au lancement officiel de la campagne de recherche de fonds pour le nouveau centre à 12 km de Ouesso.

Dans le cadre de la promotion de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale dans le département des Yvelines, en France, l'association Mission Internationale DIMPA convie, le jeudi 11 mai à 18 h 30, les Congolais de l'étranger et amis du Congo, à une soirée portes ouvertes à la Salle des fêtes de Saint-Cyr-l'Ecole, l'occasion de lancer officiellement la campagne de recherche de fonds pour le nouveau centre. Au programme : gospel, vidéo du projet, photos, échanges et pot de la solidarité.

Depuis 2004, M.I. DIMPA, grâce à un micro-projet de développement en partenariat avec le département des Yvelines, a ouvert à Ouesso un Institut des enfants sourds et de retard mental. Cette école communale facilite l'insertion professionnelle de jeunes sourds-muets par la formation et l'accompagnement à l'installation d'ateliers de menuiserie. Les jeunes scolarisés évitent ainsi l'exclusion et sont maintenus dans le cycle professionnel dans l'attente, à l'âge de l'emploi, d'une place adaptée dans la société.

L'association M.I. DIMPA est domiciliée à Maurepas, dans le département des Yvelines. Membre participant de la plateforme FAHCO Cœur ouvert, suivant ses statuts, elle est spécialisée dans l'amélioration des conditions de vie des enfants et jeunes déficients auditifs et retardés mentaux. « C'est cette nécessité d'accorder une attention particulière à la protection de l'enfance et notamment de l'enfance handicapée qui a motivé la création de cette association », expliquent les membres fondateurs.

Sur les statuts sont d'ailleurs mentionnés clairement : « le rejet familial, l'isolement, l'abandon, voire la maltraitance liée à la méconnaissance et à la diabolisation du handicap-exclusion sociale, l'absence de mode de scolarisation en centre d'accueil et de soins appropriés ».

Informations pratiques

Adresse de la rencontre :

Salle des fêtes de Saint-Cyr-l'Ecole

13 place Pierre Sémard

78210 Saint-Cyr-l'Ecole

Site web :

https://www.facebook.com/AssociationDimpa/

Contact :

Ange-Laurent Coddy

07 81 03 58 03

Dimpa_iesrm@aol.com