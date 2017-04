Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - l'AC Léopards enchaîne

L'Athlétic club Léopards a battu Tongo football club le mercredi (2-0) en match en retard de la 6e journée pour revenir à trois points du leader, le Club athlétique renaissance aiglon (Cara).

Depuis le début de la compétition, le tenant du titre n'était plus à sa place. Après l'élimination en compétitions africaines, l'AC Léopards (4e au classement provisoire) est décidé à vite la reconquérir. Pour l'instant, tout lui réussit. Après avoir dominé les Diables noirs, les Fauves du Niari ont récité la même performance le mercredi devant Tongo football club, grâce à un but de Richard Ngoli et un penalty transformé par Boris Moubhio.

Les trois points supplémentaires glanés permettent aux Fauves du Niari de rester en contact avec le podium. Les Léopards sont à un point de la troisième place occupée jusqu'alors par l'AS Otoho, la révélation de la première partie du championnat. Les Léopards visent haut, car une victoire face au FC Nathaly's lors de leur dernier match de la phase aller, le samedi à Dolisie, leur permettra de terminer leader ex aequo avec le Club athlétique renaissance aiglon (37 points) sans pourtant évincer Cara, qui a une meilleure différence de buts.

Le classement provisoire en attendant le dernier match de la phase aller

1-Cara (37 points+25) ; 2- Etoile du Congo (36 points+15) ;3- AS Otoho (35 points+8); 4- AC Léopards (34 points+14 moins 1 match) ; 5- La Mancha (26 points+11); 6- JST (25 points+2) ; 7- Patronage Sainte-Anne (23 points+1) ; 8- Interclub (22 points+0) ; 9- Saint -Michel de Ouenzé (21 points-10) ; 10- JSP (19 points+0) ; 11-Jeunes fauves 19 points -2) ; 12- AS Cheminots (19 points-5) ; 13- Nico-Nicoyé (18 points-1) ; 14- FC Kondzo (17 points-6) ; 15- AS Kimbonguela (17 points-13) ; 16-Diables noirs (17 points-8) ;17- Tongo FC (15 points-12) ; et 18- FC Nathaly's (10 points-17 moins 1 match) .