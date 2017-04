Congo-Brazzaville: Formation - HEC Paris entend ouvrir un pôle d'excellence régional au Congo

L'Ecole des Hautes études commerciales de Paris (HEC Paris) ambitionne d'installer un hub régional de formation en République du Congo.

Dans un échange avec Les Dépêches de Brazzaville, Jean-François Guillon et Jean-Luc Ricci, respectivement délégué général et directeur Afrique de HEC évoquent la portée de ce projet prometteur pour l'Afrique centrale.

Nantie d'une riche et longue expérience en matière de formation continue et initiale, HEC Paris a lancé en 2013 au Congo un programme de formation dénommé "Liboso". Elle a déjà formé plusieurs chefs d'entreprises et agents évoluant à la fois dans les secteurs public et privé.

« Dans le cadre d'un partenariat avec l'Institut supérieur de gestion (ISG) et la chambre de commerce de Brazzaville, on peut développer une filière d'excellence qui, à la fois, devrait permettre de former les managers, les chefs d'entreprises et les jeunes qui constituent l'avenir », a indiqué Jean-François Guillon.

« L'idée, c'est de monter des programmes ici de façon à attirer les chefs d'entreprises ou des jeunes qui viennent d'autres pays. Celle-ci fait son chemin, pourquoi ne pas ouvrir ici un hub régional HEC », a-t-il ajouté.

Le Congo étant confronté à la problématique de l'inadéquation formation-emploi, l'offre de HEC Paris permettra non seulement de renforcer les performances de l'administration publique, mais aussi de contribuer au développement des entreprises privées, ainsi qu'à la formation de l'élite congolaise.

« La formation avec l'administration répond à un problème qui est le dialogue public-privé pour l'amélioration du climat des affaires.

On a formé au Congo et au Gabon des cadres qui sont des hauts dirigeants, ensuite des managers et des agents sur les problématiques de management, le leadership, la conduite de projets, etc. Ce qui a permis de mettre en place un référent managérial entre les secteurs privé et public », a expliqué Jean-Luc Ricci.

Pendant leur séjour à Brazzaville, les responsables de HEC Paris ont eu des échanges fructueux avec le Premier ministre Clément Mouamba, le ministre de l'Enseignement supérieur Bruno Jean Richard Itoua, le président de la chambre de commerce Brazzaville Paul Obambi, ainsi que d'autres personnalités.

Affiliée à la chambre de commerce de Paris et Iles de France, HEC Paris a entrepris son développement à l'international depuis une vingtaine d'années. Ainsi, elle est présente en Asie, en Chine, en Afrique, au Qatar, au Moyen Orient.

Au niveau de l'Afrique, HEC Paris a commencé ses activités dans la région ouest-africaine, notamment en Côte d'Ivoire avant d'atteindre les pays des autres régions du continent.

Les programmes de HEC Paris sont concoctés en fonction des besoins exprimés par les entreprises, les administrations et les Etats. Ils visent entre autres, à accompagner le développement et soutenir la croissance des entreprises, à permettre la création d'emplois et le développement socioéconomique des pays.