Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Première titularisation, douloureuse, pour Yhoan Andzouana, lors de la lourde défaite de Monaco au Parc des Princes (0-5). Comme ses compères de la « classe biberon » monégasque, Andzouana, sur son côté droit, a découvert ce qui le séparait encore du très haut niveau face à Maxwell, Verratti et Silva. Malgré l'adversité, l'international Espoirs a montré quelques qualités de dribbles et de percussion. Mais a manqué d'impact physique. C'est le métier qui rentre.

Jordan Massengo, titulaire et averti à la 43e, et l'Union-Saint-Gilloise s'inclinent à domicile face à Lierse (1-3). Avec 3 victoires, 1 nul et cette première défaite, les Bruxellois sont 2e du groupe A avec 10 points.

Marvin Baudry, titulaire dans l'axe, et Zulte-Waregem s'inclinent à domicile face à La Gantoise (0-2). Cinquième, Zulte-Waregem s'éloigne de la Ligue des champions, mais est d'ores et déjà qualifié pour la Ligue Europa grâce à son succès final en Coupe de Belgique.

