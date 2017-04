Congo-Brazzaville: Lutte contre la malnutrition - Les membres du Comité ad hoc actualisent leurs connaissances en la matière

Le secrétaire général de la Présidence de la République, Jean-Baptiste Ondaye, a présidé le 25 avril à Brazzaville une journée de renforcement des capacités des membres du Comité ad hoc national de lutte contre la malnutrition au Congo. Cette session de formation visait à donner aux membres de cette structure des connaissances techniques de base dans ce domaine.

Composé essentiellement des points focaux installés au sein des ministères, le Comité ad hoc national de lutte contre la malnutrition est un organe mis en place pour gérer les stratégies de répression contre cette maladie, afin de la bouter définitivement dans le pays.

Pour cette nouvelle session de formation, des échanges se sont déroulés en plénière, et se sont focalisés autour de quatre principaux thèmes.

Parmi ceux-ci, on peut citer : présentation des concepts clés de lutte contre la malnutrition ; nutrition et développement ; situation nutritionnelle nationale et internationale sur la lutte contre la malnutrition, animés par des experts assermentés.

« Au cours de la cette journée, vous suivrez des présentations qui vous permettront, j'en suis sûr, d'enrichir vos connaissances sur la nutrition. Sans être exhaustif, vous me permettrez d'insister sur trois principaux points, à savoir: la définition des concepts de nutrition ; la place de la nutrition dans le développement et la présentation des initiatives nationales et internationales dans la lutte contre la malnutrition », a précisé le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, président du comité ad hoc national de lutte contre la malnutrition.

Cet atelier de renforcement des capacités visait, entre autres, à mettre à jour les connaissances des membres du Comité ad hoc, sur les concepts de base en nutrition; sensibiliser toutes les parties prenantes sur les réalisations que la République du Congo a effectuées à ce jour dans le cadre de la lutte contre la malnutrition.

Cette même session de formation avait aussi pour objectif de présenter toutes les initiatives nationales et internationales prises par le Congo pour lutter contre cette maladie causée par une sous-alimentation et qui attaque en grande partie les enfants.

Ainsi, pour bien édifier les participants, quatre thématiques ont été développées par des experts du ministère de l'Agriculture et de l'élevage ; des enseignants nutritionnistes de l'Université Marien-Ngouabi, ainsi que ceux de l'Unicef, du Pam, OMS et de la FAO.

Rappelons que cette journée de renforcement des capacités a été rehaussée par la présence des vénérables sénateurs, des conseillers du président de la République et de quelques réprésentants des agences du système des Nations unies au Congo.