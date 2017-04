Burkina Faso: Dernier gouvernement de Compaoré - Le procès renvoyé au 4 mai

Quelques partisans de Blaise Compaoré sont également venus pour soutenir les 32 ministres mis en cause. Ils dénoncent un procès politique, mais veulent croire que le droit l'emportera. Dans l'ensemble, pas de tension perceptible, mais plutôt de la curiosité et beaucoup d'espoir pour ce procès hors du commun.

On a tout de même assisté ce matin à un moment inédit, un moment que nul n'aurait pu imaginer il y a deux ans et demi : sur le banc des accusés étaient présents 25 anciens ministres de Blaise Compaoré, notamment l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Tiao.

Au Burkina Faso, il faudra finalement attendre encore une semaine, jusqu'au 4 mai, pour le procès de 32 ministres devant la Haute Cour de justice. Le cabinet, en place en octobre 2014, à l'époque de l'insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime, est poursuivi pour complicité d'homicides et complicité de coups et blessures volontaires pour avoir participé au Conseil des ministres qui avait conduit à la répression des manifestants.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.