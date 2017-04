Cameroun: Lassana Palenfo - «D'ici 20 ans, nous organiserons les JO avec plaisir»

[... ] Avant les Jeux de Rio, s'il n'y avait pas eu de planification effectuée, on n'aurait pas pu avoir toutes ces médailles. J'ai confié à Kalkaba lui-même 607 000 dollars en disant qu'il fallait donner ça aux athlètes pour les aider. Kalkaba a donné 74 % de ce budget aux athlètes. Donc, il est normal que les athlètes aient eu le plus de places. Les autres ont touché 5 ou 8 % de la somme.

Pour le moment, nous n'avons pas chiffré cela mais nous voulons quand même au moins dépasser la cinquantaine. Nous allons prendre en compte tous ceux qui ont gagné des médailles mais aussi tous les finalistes des JO. En-dehors des médaillés, il y a en effet eu 35 finalistes à Rio. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, en finale du 100 mètres, on a Ben Youssef Meïté. Chez les femmes, il y aussi eu Marie-Josée Ta Lou en finale du 100 mètres et du 200 mètres. Et d'autres talents comme Mireille [Murielle Ahouré, Ndlr]. La Côte d'Ivoire a eu deux médailles mais nous pensons que c'était possible d'en avoir trois ou quatre. Et donc, nous pensons dépasser les quatre ou cinq médailles à Tokyo.

