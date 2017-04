Madagascar: Météo - Une campagne de pluies provoquées en cours

Ces pluies provoquées devraient assurer, en premier lieu, la hausse de production de la société de distribution et de production d'électricité et d'eau malgache (JIRAMA), ensuite garantir la bonne récolte pour les agriculteurs qui ont besoin des précipitations pour irriguer leurs champs de culture. Enfin, veiller à la santé respiratoire des personnes vulnérables, notamment les enfants. Cette campagne arrive à point nommé. Le climat chaud a engendré la hausse des infections respiratoires aiguës (IRA), ce mois.

Du 25 au 28 avril, des techniciens de cette direction générale du ministère du Transport et de la météorologie, s'envoleront sur le ciel de Mantasoa, d'Andekaleka et de Tsiazompaniry, pour y verser des sels d'iodure d'argent ou de sodium sur les nuages, afin de provoquer des pluies.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.