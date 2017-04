Sénégal: Un enseignant sénégalais aux Etats-Unis publie un ouvrage sur la poétique de Bamba

Dans le cadre de l'initiative « She Decides », qui se focalise sur l'amélioration du… Plus »

Sana Camara dispense des cours de langues et de littératures à Truman Sate University. Il est l'auteur d'une épopée consacrée au guerrier mandingue Kelefa Sané ("The Epic of Kelefaa Saané").

L'ouvrage de Camara "ne regroupe que neuf chants d'odes (as-Sindîdi, Sab'un Taqî, Nafa'anî, Wajjahtu, Asîru ma'a l-Abrâri, Jâwartu Llâha bi Kitâbihi ilâ Dukhûlîya Jannatahu, Mawâhibu n-Nâfi'i fî Madâ'ihi sh-Shân'i, Tuhfatu l-Mutadarri'ïna et Matlabu sh Shitâ'i), composés durant des années d'intensité dévorante et dans le climat étranger de l'exil d'Ahmadou Bamba au Gabon (1895-1902)".

