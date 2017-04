Sénégal: Retraite - Macky Sall plaide pour la viabilité du système

Dans le cadre de l'initiative « She Decides », qui se focalise sur l'amélioration du… Plus »

Dans la perspective de l'adaptation de notre système de retraite aux standards internationaux, le président de la République, a hier, au cours du Conseil des ministres, demandé au Gouvernement de veiller à l'équilibre financier à long terme des régimes de retraite, à assurer la viabilité et l'autonomisation institutionnelle du Fonds national de retraite (FNR), ainsi que le relèvement continu et significatif du niveau des pensions, afin d'améliorer durablement la qualité de vie des retraités, en intégrant, notamment, outre le système courant de répartition, le recours innovant et indispensable à la retraite complémentaire.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.