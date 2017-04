Burkina Faso: Meeting CFOP - Les consignes de sécurité ont été dévoilés

Ils doivent se rendre à la Maison du Peuple, éviter tout rassemblement parallèle à quelque lieu que ce soit, avant, pendant et après le meeting. Ils doivent se soumettre au contrôle des forces de l'ordre. Seuls les slogans, banderoles et autres messages homologués par le Comité d'organisation sont autorisés. En outre, les T-Shirt et autres gadgets estampillés de logos de partis politiques membres du Cadre de Concertation du CFOP sont admis.

Selon les responsables du Comité d'organisation, des artistes engagés entendent volontairement les accompagner dans la lutte. Selon eux, de nombreuses OSC invitées ont déjà confirmé leur participation.Le Comité d'organisation accorde du prix à la sécurité de tous les participants ainsi qu'à la discipline et à l'esprit républicain. C'est pourquoi, le service d'ordre du meeting invite les participants à respecter scrupuleusement les mesures non exhaustives à eux données.

Le travail de mobilisation, de sensibilisation et de communication qui a été fait sur le terrain permet selon lui, de dire que l'évènement sera un succès. A l'en croire, les citoyens se mobilisent dans tous les secteurs de Ouagadougou et au-delà dans l'objectif de participer massivement à ce meeting du 29 avril prévu pour démarrer à 15 heures, à la Maison du Peuple.

Contrairement aux récriminations de certains membres des Organisations de la société civile(OSC) et des partis au pouvoir (estimant que le rassemblement prévu par l'opposition politique est inopportun), le meeting du CFOP aura bel et bien lieu le 29 avril prochain.

