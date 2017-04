communiqué de presse

Appréciant la mise en œuvre du Programme de modernisation des villes du Sénégal "PROMOVILLES" qu'il a initié pour renforcer la solidarité entre l'Etat et les collectivités territoriales, dans l'optique d'améliorer durablement la qualité de vie des populations en milieu urbain, le chef de l'Etat a invité, en Conseil des ministres, le Premier ministre à intensifier le plan de mise en œuvre de ce programme innovant, en accordant la priorité aux travaux prévus dans les zones périurbaines et localités enclavées, insuffisamment dotées en infrastructures et équipements primaires.

A cet effet, note le communiqué, il convient d'orienter les actions vers la construction de nouvelles routes urbaines et le renforcement de l'assainissement des communes et villes, et de hâter la réalisation de la boucle du Boudier, la reconstruction des marchés Syndicat de Pikine et Zinc de Kaolack, les travaux de construction des nouveaux lycées de Ngor et de Yoff, ainsi que le lancement des chantiers d'assainissement et d'aménagement de Yeumbeul Nord, de Malika et de Keur Massar, entre autres.