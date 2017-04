Dans le cadre de l'initiative « She Decides », qui se focalise sur l'amélioration du… Plus »

«Le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique invite, d'une part, tous nos compatriotes à un respect scrupuleux des normes de sécurité, notamment , le port de gilets de sauvetage pour ce qui est des embarcations en mer et dans les fleuves et la limitation des charges dans les transports, et, d'autre part, appelle le gouvernement à se donner tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité individuelle et collective de tous les citoyens partout sur le territoire national», lit-on dans ce document.

Se prononçant sur le drame survenu au large des îles Béttenty, dans la Commune de Toubacouta, le Secrétariat permanent de la Ligue Démocratique «après s'être incliné devant la mémoire des femmes décédées par noyade suite au chavirement de leur pirogue et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, appelle à plus de vigilance».

Dans un communiqué transmis à sud quotidien hier, mercredi 26 avril, le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique «a réitéré son appel à toutes les parties prenantes de la Coalition BennooBokYaakaar pour une démarche solidaire et consensuelle dans la confection des listes départementales et nationale en vue des élections législatives du 30 juillet 2017».

