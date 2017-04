Sénégal: Chavirement d'une pirogue à Bettenty - Macky au chevèt des rescapés et familles des victimes

communiqué de presse

Le président de la République, Macky Sall, se rendra demain, vendredi 28 avril, à Bettenty, pour exprimer sa compassion aux rescapés et familles des victimes du chavirement d'une pirogue le lundi 24 avril dernier, et ayant fait 21 morts. Le Chef de l'Etat qui a présenté hier, en Conseil des ministres, les condoléances de la nation aux familles des vaillantes femmes qui ont péri dans ce chavirement demande au gouvernement d'apporter l'assistance psychosociale requise ainsi que le soutien nécessaire aux blessés et familles des victimes. Il en est de même pour la famille de Joe Ouakam et l'ensemble de la communauté artistique.

En Conseil des ministres qu'il a présidé hier au palais de la République, il a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour apporter l'assistance psychosociale requise ainsi que le soutien nécessaire aux blessés, aux familles éplorées et aux rescapés de ce tragique accident.

D'ailleurs, le président Sall informe le Conseil qu'il se rendra, vendredi 28 avril, à Bettenty, pour exprimer sa compassion aux rescapés et familles des victimes, lit-on dans le communiqué du conseil.

Evoquant le décès de feu Issa Samb, plus connu sous le surnom de Joe Ouakam, le président de la République présente, également à sa famille et à l'ensemble de la communauté artistique, les condoléances attristées de la nation, ajoute la source.

CHAQUE MINISTRE INVITE A RECEVOIR LES CENTRALES SYNDICALES DE SON SECTEUR, EN PERSPECTIVE DU 1ER MAI

Le Président de la République tient à la consolidation du dialogue social et la modernisation de la gestion des régimes de retraite.

A ce titre, il félicite le gouvernement, le ministre du Travail et du Dialogue social, les travailleurs, les employeurs, les institutions de prévoyance sociale, les services de l'Etat, les experts nationaux et partenaires extérieurs, qui ont permis le succès de la deuxième conférence sociale, évènement majeur du calendrier républicain, qu'il a initié en 2014, en vue de bâtir des consensus durables pour asseoir la croissance économique, un marché du travail dynamique , ainsi que le progrès social équitable et durable.

Dans la perspective de l'adaptation de notre système de retraite aux standards internationaux, Macky Sall invite le gouvernement à veiller à l'équilibre financier à long terme des régimes de retraite, à assurer la viabilité et l'autonomisation institutionnelle du Fonds National de Retraite (FNR), ainsi que le relèvement continu et significatif du niveau des pensions, afin d'améliorer durablement la qualité de vie des retraités, en intégrant, notamment, outre le système courant de répartition, le recours innovant et indispensable à la retraite complémentaire.

Enfin, en cohérence avec sa vision d'une gouvernance articulée autour d'un dialogue social qualitatif entre Etat, Syndicats et Patronat, le Président de la République invite chaque membre du Gouvernement à recevoir les centrales syndicales de son secteur, en perspective de la célébration de la Fête internationale du Travail, du 1er mai.

LE PREMIER MINISTRE INVITE A INTENSIFIER LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROMOVILLE

Selon la même source, appréciant la mise en œuvre du Programme de Modernisation des Villes du Sénégal «PROMOVILLES» qu'il a initié pour renforcer la solidarité entre l'Etat et les collectivités territoriales, dans l'optique d'améliorer durablement la qualité de vie des populations en milieu urbain, le Chef de l'Etat invite le Premier ministre à intensifier le plan de mise en œuvre de ce programme innovant, en accordant la priorité aux travaux prévus dans les zones périurbaines et localités enclavées, insuffisamment dotées en infrastructures et équipements primaires.

A cet effet, il convient d'orienter les actions vers la construction de nouvelles routes urbaines et le renforcement de l'assainissement des communes et villes, et de hâter la réalisation de la boucle du Boudier, la reconstruction des marchés Syndicat de Pikine et Zinc de Kaolack, les travaux de construction des nouveaux lycées de Ngor et de Yoff, ainsi que le lancement des chantiers d'assainissement et d'aménagement de Yeumbeul Nord, de Malika et de Keur Massar, entre autres.