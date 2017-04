Ile Maurice: Rachat d'Apollo Bramwell - NIC Healthcare Ltd s'explique

communiqué de presse

Suite à la polémique suscitée par la Private Notice Question du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval axée sur le rachat de l'hôpital Apollo Bramwell, la NIC Healthcare a tenu à mettre les points sur les i. Dans un communiqué émis cet après-midi, jeudi 27 avril elle apporte des précisions quant au rôle que la compagnie Megacom Ltd aurait joué dans les négociations avec la compagnie Omega Ark Investments Plc.

Les précisions apportées par NIC Healthcare sont les suivantes :

Les négociations ont été tenues directement avec les membres de la direction et les représentants légaux d'Omega Ark Investments Plc;

Megacom Ltd avait approché la NIC Healthcare Ltd pour des discussions ;

A la suite d'une conversation téléphonique entre le Chairman de la NIC Healthcare Ltd et celui d'Omega Ark, il avait été convenu que la NIC Healthcare Ltd n'allait pas entamer des discussions sur la vente de l'hôpital Apollo Bramwell avec des intermédiaires;

La direction de la NIC Healthcare Ltd avait donc refusé d'entamer des discussions avec Megacom Ltd;

De ce fait, à aucun moment la NIC Healthcare Ltd n'a tenu de discussions avec les représentants de Megacom Ltd concernant la vente de l'hôpital Apollo Bramwell;

Dans un courriel en date du 11 mai 2016, la NIC Healthcare Ltd avait insisté pour que la vente soit concrétisée à la date butoir du 18 mai 2016.

De ce fait, afin d'éviter tout retard, la NIC Healthcare Ltd avait décidé que la vente de l'hôpital se ferait directement entre les parties et non à travers un «Escrow Agreement».