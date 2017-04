Le président de la République Macky Sall a rendu hommage à Joe Ouakam... L'hommage de la Nation à un «humaniste», à un homme «debout, toujours droit», qui avait «voué» sa vie tout entière à la «création». Pour ses proches, l'homme était d'une très grande «générosité», mais en toute discrétion. Joe Ouakam a été inhumé hier, mercredi 26 avril au cimetière de Ouakam, après la levée du corps à l'hôpital Principal de Dakar. Présents à cette cérémonie : des amis, des proches, artistes, cinéastes, écrivains, acteurs culturels, hommes politiques, journalistes, etc.

Ça y est... Le voilà parti ; seul, mais avec les hommages de la Nation, représentée à cette cérémonie par le chef de l'Etat en personne. Mais disons que l'inclassable Joe Ouakam, quasi indéchiffrable, n'avait pas grand-chose d'un monsieur-tout-le-monde. Il avait le don de vous fasciner, de vous dérouter ou de vous surprendre... C'était tout lui... Dans la matinée d'hier, mercredi 26 avril, c'est à l'hôpital Principal de Dakar que Macky Sall a donc rendu hommage à ce monsieur pas comme les autres, qui «incarnait un humanisme total, si précieux pour notre époque tourmentée»... Sans oublier, dira-t-il, qu'il avait «voué» sa vie tout entière à la «création, défiant la mort, et le désespoir. Joe Ouakam nous quitte, au moment où nous avons le plus besoin de lui, de sa présence rebelle (... ), de ses colères justes et de ses valeurs sublimes de générosité et de solidarité».

Au cours de cette même cérémonie, Macky Sall est revenu sur l'une de ses rencontres, au Palais de la République, «pour une conversation franche, sans tabous», avec «des intellectuels et des hommes de Culture». Issa Samb, le nom de Joe Ouakam à l'état-civil, était de ceux-là, et Macky Sall dit avoir vu, derrière sa «frêle» silhouette, «un homme debout, et toujours droit», attaché à ces «valeurs fondamentales» qui le rendaient si «singulier» : «la générosité et la solidarité».

Mais une de ces discrètes générosités, autrement dit ni ostentatoire ni tape-à-l'œil... Pour parler comme le représentant de la famille Samb, qui a eu bien du mal à retenir ses larmes. Ce que confirmera ensuite le Pr Massamba Guèye, qui racontera comment Joe Ouakam était venu en aide à plusieurs personnes trouvées dans la rue... Mais il ne fallait surtout pas en parler.

Idem pour le président de l'Association des Ecrivains du Sénégal (Aes), Alioune Badara Bèye, venu avec une anecdote. Cette soirée où Joe Ouakam reçoit 10 millions de francs CFA, offerts par quelqu'un, et qu'il s'empressera d'aller distribuer à plusieurs sans-abris, à qui il avait remis des «couvertures et de l'argent».

Dans sa famille biologique (et pas que... ), on ne le comprenait pas toujours. Marie Samb, nièce du défunt, dit l'avoir plusieurs fois interpellé à ce sujet : «Tu es plus généreux avec des inconnus, qu'avec les membres de ta propre famille». Ce à quoi Joe Ouakam répondait que s'il venait à mourir, il y aurait toujours quelqu'un pour ses proches, mais peut-être pas pour les pauvres sans-abris.