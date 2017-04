Ile Maurice: Narendranath Gopee sur la fonction publique - «Blamez les fonctionnaires, pas le ministre!»

«Si vous trouvez que certains problèmes ne sont pas résolus, ne blâmez pas le syndicat. C'est trop facile de jeter lui jeter la faute. Bizin asiz lor sez so la pu kone ki sindika été.» Déclaration de Narendranath Gopee, au Rabita Hall à Port-Louis, ce jeudi 27 avril. Ce dernier commentait les différents problèmes auxquels font face les employés des différents ministères. C'était lors de l'assemblée générale du Government Office Attendant Union and Benevolent Union, affiliée à la Federation of Civil Service and Other Union (FCSOU) dont il est le président. Selon le syndicaliste, peu à peu, les portes se ferment aux problèmes des employés.

