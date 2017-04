Ile Maurice: Autocollant sur les Contract Bus - «Une révision judiciaire n'est pas à écarter»

«Nou pou donn coud main ek nou pou collaboré pou truv enn solisyon. Nou a zot disposition. Mais si le ministre ne souhaite pas nous rencontrer nous deciderons de la marche à suivre. Une révision judiciaire n'est pas à écarter», explique Shameem Sahadut. Ce dernier a également demandé au commissaire de la NTA d'apporter des éclaircissements par rapport aux vans de moins de 16 places et ceux de plus de 16 places. «Il a été dit que pour les vans de moins de 16 places l'autocollant devra être placé sur les portières alors que pour les véhicules de plus de 16 places, celui-ci devra être affiché au-devant du van. Le commissaire doit venir avec des consignes claires et en écrit.»

