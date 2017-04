L'Adepme, en partenariat avec Sonatel, a procédé hier, mercredi 26 avril, au lancement du portail «cloudnine» qui est une plateforme dédiée aux Pme sénégalaises. Grâce aux solutions proposées par cette plateforme, les dirigeants des Pme peuvent gérer en toute sécurité leur entreprise à distance, répondre à toute sollicitation en temps réel et aussi mener des communications efficaces et à un coût réduit.

Pour permettre aux Pme sénégalaises de profiter des opportunités qu'offre le Cloud pour développer leurs affaires, l'Adepme et Sonatel mettent en commun leurs efforts en mettant à la disposition des entrepreneurs le portail «Cloudnine». Cette nouvelle plateforme dédiée aux Pme a été lancée hier, mercredi 27 avril.

Selon le directeur général de l'Adepme Idrissa Diabira, grâce aux solutions proposées, les dirigeants des Pme peuvent gérer en toute sécurité leur entreprise à distance, répondre en toute sollicitation en temps réel et aussi mener des communications efficaces et à coût réduit au Sénégal et dans le monde. Il informe que ce portail va évoluer dans les prochains mois pour offrir une place de marché présentant de nouvelles applications pour développer l'agriculture, le commerce, les services aux entreprises et aux particuliers.

Venu présider la cérémonie d'ouverture de ce lancement, le ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des Pme, Alioune Sarr, souligne que cet outil est d'une importance capitale dans la mesure où il permet d'accélérer la modernisation des Pme.

«Dans un contexte où 99,8% des entreprises recensées sont des Pme dont 97% sont informelles, doter les Pme d'outils de gestion est un enjeu de développement. Dans le même temps, les Pme structurées ont besoin d'outils innovants pour parfaire leur organisation interne et réaliser des gains de compétitivité », a-t-il laissé entendre.

Ainsi, selon lui, le portail Cloudnine permet de lever les contraintes de l'accès des Pme aux Tics en leur fournissant une infrastructure partagée où elles pourront non seulement stocker et analyser des données mais aussi faire des transactions en toute sécurité.

Aussi, poursuit-il, les outils marketing présentés dans la plateforme «cloudnine» ouvrent des perspectives commerciales nouvelles pour les Pme qui peuvent disposer d'une vitrine commerciale sur la plus grande avenue du monde notamment le World Wide Web.

Par ailleurs, le Ministre Alioune Sarr a annoncé que dans les prochaines semaines l'Etat va remettre 1,2 milliards de francs Cfa à 150 entrepreneurs pour appuyer la création d'entreprises innovantes.

Dans les zones de fortes migrations que sont la vallée du fleuve Sénégal, la Casamance et le Sénégal Oriental, il informe également que plus de 18 millions d'Euros seront injectés pour la densification du tissu et la mise à niveau des entreprises.