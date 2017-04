Togo: Un élan partagé

Le président Faure Gnassingbé s'est adressé jeudi à la Nation à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance.

Après avoir rendu hommage aux pères fondateurs, le chef de l'Etat a appelé ses concitoyens à renouveler à leur tour cet engagement en faveur du progrès social et économique.

'C'es ainsi que l'on peut définir le véritable patriotisme : celui qui, loin des considérations partisanes, construira, dans un élan partagé, un nouveau destin à notre nation. Nous devons désormais faire face à de nouveaux défis', a déclaré M. Gnassingbé.

Il a souligné la nécessité pour le Togo d'améliorer ses performances tant au niveau des institutions que dans sa capacité à réaliser une véritable inclusion économique et sociale.

Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire d'impliquer le plus grand nombre dans l'exercice des responsabilités locales, en particulier les jeunes et les femmes.

Les conditions du succès reposent toutefois sur plusieurs conditions, à prévenu Faure Gnassingbé. Il faut davantage de civisme et de solidarité. Cela signifie, notamment, préserver en toutes circonstances la paix civile 'car elle demeure la condition indispensable à la poursuite d'une volonté de progrès social'.

Le dialogue, a rappelé le président, doit être privilégié pour régler les différends.

'Il est important que les citoyens puissent trouver chez leurs interlocuteurs investis de responsabilités l'attention et la disponibilité indispensables à la réduction des tensions. Il ne s'agit pas ici uniquement de la puissance publique : le milieu associatif et traditionnel, la société civile ainsi que les groupes sociaux, sont tous concernés par la quête constante de l'apaisement et la sauvegarde de l'intérêt général', a-t-il souligné.

Face aux tentations de remise en cause des valeurs traditionnelles, seul le patriotisme et l'unité nationale permettront de sauvegarder le respect mutuel et le comportement citoyen.

M. Gnassingbé a conclu son intervention en appelant ses concitoyens à la cohésion, à la solidarité et à la préservation des acquis démocratiques.