La Namibie est en tête du classement africain avec un score de 17,08, suivi du Ghana (17,95) et du Cap-Vert (18,02). A l'échelle mondiale, la Norvège est le premier pays, en matière de respect de la liberté de la presse et la Suède et la Finlande suivent respectivement.

De 65e en 2016, le Sénégal est passé au 58e rang dans le nouveau Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF), en 2017. Soit une progression de sept (07) places. Si la Norvège caracole en tête au niveau mondial, suivie de la Suède et la Finlande, en Afrique, c'est la Namibie qui point à la première place du classement. Selon le Rapport RSF 2017, entre «risque de grand basculement» et situation «difficile» ou «très grave» dans 72 pays (sur 180 recensés), «jamais la liberté de la presse n'a été aussi menacée», dans le monde.

