Sénégal: Entretien avec Mameboye Diao, responsable apériste de Kolda

Si ça doit être impopulaire, il faudrait qu'on ait un autre référentiel et qu'il soit le plus important c'est celui de penser résolument au destin des générations futures. C'est ce sentiment du devoir accompli qui doit animer le président de la République, qui l'a toujours animé, et je sais qu'il ne va pas déroger à cette démarche.

Je partage l'option du président de la République de dire que la reddition des comptes était une forte exigence des sénégalais et que ce qui importe dans ce combat sur la reddition des comptes, sur le rapport entre les gouvernants tels qu'ils soient et les deniers publics, c'est la certitude d'avoir atteint le sentiment d'avoir accompli parce que il faut qu'on donne l'exemple, il faut qu'on montre que les biens des sénégalais doivent être distincts des biens des hommes politiques de quelques bords qu'ils soient.

La cohabitation est vulgarisée par la démocratie française avec les Présidents Mitterrand et Chirac. Ce qui se passe en réalité, c'est que la constitution française n'est pas de caractère présidentialiste. Nous, nous avons un régime de type présidentiel et le régime de type présidentiel stipule que c'est le président qui définit la politique de la nation.

Mais sachez que dès que le choix sera fait par la direction du parti et par la direction de la coalition Benno Bokk Yaakaar, tous les leaders de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Kolda iront ensemble battre campagne parce que l'objectif que nous avons, c'est justement de ne pas soumettre le Président à un exercice douloureux d'une cohabitation telle qu'elle est conçue dans l'opinion mais pas dans l'architecture constitutionnelle de notre pays.

Ce qui est en train de se faire déjà c'est des contacts informels pour qu'on puisse ensemble descendre à Kolda et tenir une assemblée générale d'informations et qui déterminera les démarches à entreprendre en vue des investitures.

Ce que je peux vous dire, c'est que pour toutes les élections, les scrutins nationaux qui se sont déroulés, nous avons toujours procédé par un recueil de candidatures au niveau local et nous avons transmis ces candidatures à la direction du parti mais dès l'instant que ces candidatures ont été validées, nous avons pris la démarche résolue d'aller ensemble en campagne et cette élection ne va pas déroger aux autres.

Quid dans ce cas de la situation à Kolda entre le ministre de l'environnement et du développement durable Abdoulaye Bibi Baldé et vous ?

C'est dommage que l'on attende que le Président de la République rappelle à nouveau ses troupes à l'ordre pour que ces sujets soient d'actualité. Le Président Macky Sall a fait de «gagner ensemble, de gouverner ensemble» un sacerdoce et un des éléments phares de sa gouvernance depuis son accession à la magistrature suprême. L'accompagner, c'est savoir respecter ses décisions qu'il a prises dès le début et qu'il ne cesse d'appliquer.

Considéré comme un des grands débatteurs au niveau de l'Alliance pour la République, El Hadji Mamadou Diao dit Mameboye s'est à nouveau confié à Sud Quotidien. Dans cette interview, le directeur des services fiscaux et non moins responsable politique de Kolda estime être en phase avec le Chef de l'Etat contre la gourmandise dont certains de ses membres font montre en direction des Législatives.

