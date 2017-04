Cameroun: Lutte contre la corruption - Le secteur privé relance la bataille

« La corruption accroît le coût de toutes les initiatives » que l'Etat peut lancer, et aggrave les inégalités sociales, a renchéri Ludovic Ngbwa, invitant les uns et les autres à définir une stratégie contre ce « cancer social ».

«Si nous ne faisons pas partie de la solution, alors nous faisons partie du problème. » Formule employée par le secrétaire général des services du gouverneur du Littoral ce mardi à Douala. Ludovic Etienne Ngbwa s'exprimait ainsi lors de la cérémonie de présentation des activités pour 2017 de la Business Coalition Against Corruption (Bcac). Cérémonie organisée sous le haut patronage du Premier ministre et ayant pour thème : « Promouvoir la bonne gouvernance et l'éthique dans le milieu des affaires ». On l'aura compris, le problème dont parlait M. Ngbwa, c'est la corruption, l'hydre dont tout le monde connaît la dangerosité.

