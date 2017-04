Sénégal: Le FNUAP, l'IPPF et la Belgique à Dakar pour l'élargissement du mouvement « She Decides »

Dans le cadre de l'initiative « She Decides », qui se focalise sur l'amélioration du droit des jeunes filles et des femmes, plus spécifiquement, sur leur santé et droits sexuels et reproductifs, les ambassadrices de bonne volonté de l'UNICEF et de l'UNFPA, Mme Axelle RED et Goedele Liekens, en compagnie du vice premier ministre Belge S.E.M Alexander DE CROO se sont rendus dans les structures des organisations telles que le FNUAP, l'UNICEF, l'UNIDOC et l'IPPF ce mercredi 26 avril. Il s'agit du centre d'hébergement et de référence la Maison rose (Unis vers'elle), la clinique modèle de l'association pour le Bien-être familial (ASBEF) et le Samu Social.

Visite à la Maison « Unis vers'elle » ou Maison rose

Située dans la banlieue Dakaroise à Guédiawaye qui polarise plus de 400.000 habitants, cette maison créée en 2009 est la seule institution de la région de Dakar qui accueille en résidentiel des filles et des femmes victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, ou de mariages forcés, très souvent en état de grossesse non désirée et rejetées par leurs familles et communautés afin de leur assurer une prise en charge et une réinsertion familiale, sociale et professionnelle. La Maison rose est un Centre d'hébergement et de référence sous la coupole de l'UNICEF. Selon cette organe des Nations unies, « en 2016, la Maison rose a accueilli et accompagné 314 enfants et 64 jeunes femmes (dont 48 victimes de violences conjugales, 7 victimes de mariages forcés, 30 victimes de viols, et 4 avec des grossesses non désirées). Parmi les 37 victimes de violences sexuelles ou de mariages forcés, 29 étaient enceintes. 23 enfants ont été accueillis avec leurs mères , prise en charge et 26 enfants sont nés à la maison rose ».

En avril 2017, , la structure compte 11 femmes et 4 jeunes filles mineurs y compris 50% victimes de viols). Cette visite a été animée par des moments de partage et de symbiose entre la délégation et les enfants et jeunes filles pensionnaires de cette maison.

Visite à l'ASBEF (Association Sénégalaise pour le bien-être familial)

Un accueil chaleureux a été réservé au ministre de Croo, Mme Goedele Liekens et Mme Axelle Red dans cette institution créée en 1968 par des volontaires de femmes et hommes soucieux de la protection et de l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Cette structure, vieille de 45ans d'expérience, a été la première clinique à offrir des services de planification familiale au Sénégal. Membre à part entière de l'IPPF (Fédération Internationale pour la planification familiale) basée à Londres en 1995, l'ASBEF a été accréditée par la fédération en 2010 et en 2014. Sa principale mission est d'assurer une offre de services et d'informations de qualité en santé sexuelle et reproductive, accessibles, en particulier pour les populations mal desservies et impulser, en tant qu'organisation pionnière, le plaidoyer et des programmes innovants. Le centre accueille plus de 200.000 jeunes et 22% des besoins en planification familiale sont satisfait. Selon le rapport de l'ASBEF, « de 537.395 en 2012, les services de l'ASBEF sont passés à 1122545. Et ceci grâce à 8 cliniques qui sont répartis dans différentes régions du Sénégal ».

« Eduquer une fille tout le monde s'y met, chacun y gagne », S.E.M DE CROO

Au sortir de cette visite, le vice premier ministre Belge DE CROO a déclaré que, « Eduquer une fille tout le monde s'y met chacun y gagne ». Ajoutant que, « La santé reproductive c'est le cœur du développement et cœur de notre vie. Donc, pour une vie harmonieuse et un développement durable dites non à la violence faites aux femmes ».

Abondant dans ce sens, Mme Axelle RED, ajoute qu'«il faut que les discours des jeunes soient en adéquation avec les parents. Il faut la sagesse des plus âgées pour une bonne communication ». Pour relever les défis en matière de santé reproductive et mettre fin à la violence faites aux enfants, d'après Mme Axelle RED, ambassadrice de l'UNICEF depuis 1997, « L'ONU travaille à relever les défis pour plus d'information, d'accès aux services de soins, de faire de sorte que l'école soit un environnement sécurisé ». Poursuivant ses propos, elle confie que, « Pour mettre fin aux mariages précoces, il faut réussir l'autonomisation des filles. Ainsi, un plaidoyer se profile pour la révision du cadre juridique et le renforcement de la coopération régionale et internationale en matière d'enquêtes et de poursuites ».

L'initiative, « She Decides », avec 181 millions d'euros alloués lors de la conférence internationale, tenue le 2 mars 2017 à Bruxelles, dont la Belgique est l'un des initiateurs, envisage de s'ouvrir au plus grand nombre et élargir le mouvement.

Ainsi, des pays, organismes, entreprises et particuliers pourront signer cette charte qui vise les pays en voie de développement dans le secteur des droits sexuels et reproductifs. Le mouvement sera dirigé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et l'ONG Internationale Planned Parenthood Fédération (IPPF).