C'est à Sanokho que l'on doit l'une de nos expressions populaires : «Do Yalla, do car rapide», autrement dit ni Dieu, ni car rapide, que le personnage assimilait à un ange de la mort. Ironie du sort, c'est de cette façon que l'homme est mort, fauché par un de ces cars rapides en 1994. «Mort comme un chien» disait Omar Guèye, avec émotion.

L'autre espièglerie du destin, c'est que lui, «qui n'avait jamais voulu mettre les pieds dans un studio», avait pourtant fini par y entrer... Sans conviction. Mais il mourra avant que la cassette ne sorte ; donc une «cassette en production officielle» et une seule, mais à «caractère posthume».

«Né en 1955 à Dakar», à la Médina plus précisément, «on imagine que ses lointains parents sont venus de l'ancien Soudan, avec le chemin de fer». Sanokho, dit encore Omar Guèye, n'était pas un «grand délinquant», mais ses «petits larcins» lui avaient valu plusieurs séjours en prison, et selon certaines «hypothèses», c'était pour lui une forme d' «immersion».

Un autodidacte qui avait grandi dans la rue, pour ne pas dire que «la rue était sa scène». Il vivait de façon assez marginale, et disons qu' «à chaque fois que l'on n'avait plus de ses nouvelles», il fallait le chercher «en prison» ; où «les régisseurs et les gardes se le disputaient», tout contents qu'ils étaient de revoir à chaque fois ce détenu un peu «spécial», qui avait le don de les «égayer jusqu'au coucher».

Ces chercheurs qui se «prostituent»...

Ce n'était pas très facile, loin de là, de faire des recherches sur quelqu'un comme Sanokho. Et pas seulement parce que le personnage lui-même était un peu «spécial». Omar Guèye raconte à ce sujet qu'il a lui-même dû faire face à de nombreux reproches, s'exposant à quelque «mépris».Sanokho était quelqu'un de très «profond», mais encore fallait-il aller au-delà de cette apparence qu'il a toujours refusé de soigner. Pour ne pas être transparent, ni passe-partout.

L'enseignant va même jusqu'à dire qu'on lui a suggéré de faire des recherches sur des artistes plus conventionnels dirait-on. «On a tendance à juger les gens, et on passe à côté de l'essentiel (... ) Ce qui explique que certains artistes soient plus ou moins exclus des ouvrages de recherche»...

Pour ne pas dire qu'ils sont victimes de certains «préjugés» ; et si l'on suit une certaine logique, l'historien met en garde, «on va finir par faire une Histoire sur commande. La tendance actuelle, chez nous, c'est ces biographies que l'on se fait écrire, avec des écrivains et des chercheurs qui se prostituent, et c'est un danger».

Ces «boîtes à rythmes»...

Les «premiers plagiaires», dit l'historien, ce sont les artistes eux-mêmes, pour ne pas dire que tout le monde fait plus ou moins la même chose. La plupart des danseurs, par exemple, reprennent les pas du défunt Alla Seck, «mort d'une typhoïde» il y a une trentaine d'années «lors d'une tournée européenne du Super Etoile».

L'enseignant n'hésite d'ailleurs pas à dire que l'on se retrouve ainsi avec des«boîtes à rythmes», et des «répétitions creuses, qui ne veulent absolument rien dire : tout le monde chante Serigne Touba, Cheikh Amar, Sama Yaye, ou Mbeuguel».

«Les lieux du rire au Sénégal»

Le sociologue Moustapha Tamba, qui s'est intéressé à ce qu'il a appelé «les lieux du rire au Sénégal», a surtout décortiqué la notion de parenté à plaisanterie : du rire, des taquineries et autres moqueries, mais sans que l'autre n'en prenne «ombrage».

«Elle est symétrique quand A se moque de B, et vice-versa ; elle est asymétrique quand A se moque de B, qui ne peut répondre que de façon discrète, jusqu'à l'insulte grossière, mais c'est accepté».

On trouve, explique le sociologue, plusieurs formes de parenté à plaisanterie : dans une alliance matrimoniale, «entre l'époux et les frères ou sœurs de son épouse», entre l'épouse et les jeunes frères de son époux... Ou entre «générations alternées», entre les grands-parents et leurs petits-enfants, l'oncle maternel, (le Tokor chez les Sérères), et ses neveux, entre «cousins croisés» (Diolas, Toucouleurs et Peuls), entre castes («chez les Mandingues, les Keita et les Kanté s'insultent en riant aux éclats»), entre «voisins géographiques», chez les Toucouleurs et les Soninkés par exemple.

Aujourd'hui, ajoute le sociologue, le rire est entré «dans le marché de la consommation», à tel point qu'il «est géré par les industries culturelles». A titre d'exemple, dit-il, nos télévisions et autres bandes Fm ont leurs professionnels et leurs programmes du rire : Sa Ndiogou, Kouthia, «qui se moque de Yahya Jammeh», Rirou Tribunal, «parodie de la justice sénégalaise», Jalgati Xibaar etc.

PR ABDARAHMANE NGAÏDE : De l'humour : oui, mais...

Le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo, célèbre hebdomadaire satirique français, nous imposaient plus ou moins de choisir notre camp : pour ou contre Charlie, être ou ne pas être... A la même période, le slogan «Je suis Charlie» allait bien au-delà des frontières de l'Hexagone.

Le Pr Abdarahmane Ngaïdé, qui s'est exprimé lors de ce séminaire, s'est intéressé à ce qu'il a appelé le «rire asymétrique de Charlie Hebdo». De façon assez provocatrice d'ailleurs, l'historien, que l'on présente comme le «fils spirituel» de Amady Aly Dieng, se demandera si, «pour être dans la liberté d'expression», il fallait rire comme, ou des mêmes sujets que Charlie Hebdo.

Ou alors devrait-on «blasphémer pour appartenir au monde moderne civilisé». Abdarahmane Ngaïdé va plus loin, lorsqu'il dit par exemple que c'est «blasphématoire, pour un Musulman»,que de dire qu'il est Charlie, référence au slogan de soutien. Idem pour la marche des chefs d'Etat du 11 janvier, contre les attentats de Charlie Hebdo.

Comme de nombreux fidèles musulmans, Abdarahmane Ngaïdé reproche surtout à l'hebdomadaire satirique français, d'être allé jusqu'à la représentation caricaturale du Prophète de l'islam, alors que même la représentation, à elle seule, autrement dit sans caricature, n'est pas tolérée : «Le Prophète n'a pas d'image reconnue».

10 à 15 minutes de rire par jour...

Lors de ce séminaire, destiné aux étudiants de Philosophie (Master), mais très ouvert, le public a fait la connaissance de Corinne Cosseron, fondatrice, en 2002, de l'Ecole internationale du rire à Frontignan en France. L'auteur du «Yoga pour le rire», qui a inventé ce qu'on appelle la rigologie, après «un tour du monde des spécialistes du rire»,l'Inde, la Colombie et les Etats-Unis, a d'ailleurs formé 2000 personnes, entre prisons et entreprises, et même les «policiers d'un pays africain». Corinne Cosseron explique que le rire, cette «vibration du diaphragme» sert de «joyeuse porte d'entrée à chacune de nos émotions».

En termes d' «hygiène émotionnelle», ajoute la spécialiste de psychologie positive, il faudrait, concrètement, «10 à 15 minutes de rire par jour».

AÏDA SYLLA, PSYCHIATRE : «Dans l'épilepsie, le rire peut aller jusqu'à la mort»

Le rire a son petit «côté démocratique», dit Adjaratou Dieynaba Sow, ce qui signifie que tout le monde en est capable. La neurologue explique à ce sujet que l'on «rit dès deux mois», ce qui sert justement à détecter des troubles comme l'autisme.

Comme le rire, l'épilepsie a elle aussi son «caractère cosmopolite», même si les 4/5 des 50 millions d'épileptiques dans le monde sont en Afrique. Parmi les causes, la neurologue cite la génétique, les problèmes liés à la santé de la reproduction, «les anomalies liées à la grossesse et à l'accouchement», en cas de «souffrance fœtale aiguë par exemple» (souffrance du fœtus)... Ce qui entraînera ensuite des «lésions au niveau du cerveau».

Le rire du bébé, à «un mois», et pas à deux mois, est une «des premières manifestations pathologiques». Mais attention, dit la neurologue, «à ne pas généraliser, parce que les nouveaux- nés d'aujourd'hui sont de plus en plus précoces»... Même si, de façon générale, on fera attention au «sourire constant, permanent», ou alors, dans certains formes d'épilepsie, «au rire forcé, incontrôlable, à la grimace, au rire bruyant», etc. Quand on sait que, selon la psychiatre Aïda Sylla, le rire, «dans l'épilepsie, peut aller jusqu'au coma, jusqu'à la mort ».

En psychologie, dit le Dr Soukeyna Ismahan Diop, on va se retrouver dans des situations où le patient va «rire», alors qu'il n'y a «rien de comique», rien de «risible»... Ce qui signifie qu'il va se servir du rire comme d'«un bouclier, un masque sur les émotions», sa manière à lui de «se défendre» pour avoir plus ou moins la force d'affronter un événement douloureux. Ou alors s'agira-t-il d'un «rire sur-contrôlé», qui lui aussi cacherait quelque chose.

Psychiatrie : plus d'ambulatoire que d'hospitalisation

Dans les sociétés traditionnelles africaines, dit Mamadou Lamine Diouf, «on n'enfermait pas les malades». Exemple, dit le psychiatre, avec les «villages psychiatriques» d'Henri Collomb. D'après l'anthropologue français René Collignon (source Internet), connu pour ses travaux sur la santé et la médecine au Sénégal et en Afrique de l'ouest, lorsque Henri Collomb, psychiatre et médecin militaire français arrive à Dakar en 1959, «le service de neuropsychiatrie du centre hospitalier de Fann, construit et mis en fonction en 1956, peut héberger 130 malades».

Dans les années 70, Henri Collomb crée, en Casamance, ce qui sera le premier «village psychiatrique», une «alternative radicale aux structures hospitalières asilaires héritées du pouvoir colonial». Pour Collomb et pour ses «premiers collaborateurs», toujours d'après René Collignon, «l'assistance psychiatrique doit s'inspirer des conditions socioculturelles propres au pays. Cette analyse débouche sur le procès de l'hôpital comme dispositif unique de base de l'assistance psychiatrique».

Dans ces centres-là, les malades peuvent «circuler librement». Des centres «sans murs», histoire d' «humaniser» les relations «entre la société et la folie».

Le Dr Mamadou Lamine Diouf fait remarquer que la psychiatrie a évolué, et que l'on fait aujourd'hui «plus d'ambulatoire que d'hospitalisation» ; entre le service psychiatrique de l'hôpital Fann à Dakar, et les centres Dalal Xel, à Thiès et à Fatick.

Névrose et psychose : l'acceptation et le déni

En psychiatrie et en matière de maladie mentale, il y a, selon les explications de la psychiatre Aïda Sylla, deux grands groupes : la névrose, où la personne, qui «sait qu'elle est malade», va demander de l'aide, et la psychose, où «le malade est (plutôt) dans le déni ».