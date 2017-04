Algérie: Sellal inaugure une usine de traitement de gaz à Hassi-Moumène

Tamanrasset — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en visite de travail et d'inspection jeudi dans la wilaya de Tamanrasset, a inauguré une usine de traitement de gaz dans la zone de Hassi-Moumène (43 km d'In-Salah).

Fruit d'un partenariat entre l'entreprise Sonatrach et ISG-Petrofac, cette installation énergétique offre une capacité de production de 14 millions m3.

Sur site, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité d'accroitre la production de gaz et de se défaire de la conception "classique" de l'industrie gazière, portant sur le pompage-exportation, pour s'orienter vers une nouvelle vision de l'industrie pétrochimique.

Une vision qui permettra de ne plus s'appuyer sur l'exportation de gaz comme matière brut, mais sur une industrie pétrochimique "porteuse de valeur ajoutée", a expliqué M.Sellal, soulignant qu'il est d'une "nécessité urgente" que l'Algérie s'engage avec une économie "émergente" dans le 21ème siècle, en application des instructions du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Lors d'une rencontre avec des travailleurs et cadres de l'usine, en majorité originaires des wilayas du sud du pays, le Premier ministre a affirmé qu'il s'agissait là "de la politique de l'Etat, qui s'appuie sur l'emploi des enfants de la région et du Sud", invitant, par la même, les responsables de cette installation énergétique à satisfaire leurs besoins par le recrutement de la main d'œuvre et de diplômés universitaires du Sud, et de recourir au recrutement à partir d'autres wilayas du pays en cas de nécessité.

Abdelmalek Sellal poursuit sa visite de travail par l'inauguration, le lancement et l'inspection d'autres projets socioéconomiques dans cette wilaya de l'extrême Sud.

In-Salah: Sellal met en service des projets d'électrification rurale et de gaz naturel dans la zone de Sahla-Ouest

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a procédé jeudi, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset, à la mise en service des projets d'électrification rurale et de distribution publique de gaz naturel dans la zone de Sahla-Ouest (10 km ouest de la wilaya déléguée d'In-Salah).

Inscrit au titre du programme quinquennal de développement de 2010/2014, le projet d'électrification rurale est le fruit d'une opération tripartite, la Sonelgaz qui en assume les 75%, l'Etat avec 25% et l'apport personnel du bénéficiaire de 5.000 DA. Il prévoit la réalisation de huit (8) centres d'électrification, selon la fiche technique.

Le réseau de distribution publique de gaz naturel, retenu également au titre du quinquennal 2010-2014, cible un total de 507 foyers. Il compte un réseau de distribution de 17,07 km et un autre de transport de 4,08 km.

Ces deux opérations visent une amélioration du cadre de vie du citoyen et une amélioration du taux de couverture en ce type de ressources énergétiques.

Sur site, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'assurer une couverture globale de cette vaste région, qui est une région gazière.

Sellal pose la 1e pierre d'un complexe privé de production de matériaux de construction

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a procédé, jeudi à Tit (Tamanrasset), à la pose de la première pierre d'un complexe privé de production de matériaux de construction (granit et marbre).

Occupant une superficie de 20 hectares, ce projet, d'un montant d'investissement de 2,19 milliards DA, offrira, une fois opérationnel au premier trimestre 2018, une capacité de production de 16.000 m2 par jour, selon la fiche technique du projet.

Cette entité industrielle privée, dénommée SPA GRANITTAM et relevant du groupe Hasnaoui, produira divers matériaux destinés à la construction, dont les tranches marbre et granit, les carreaux marbre et granit, le pavé anti dérapage, ainsi que les marches et contre marches, est-il précisé.

Elle est appelée à générer 700 emplois, dont 500 permanents, et exploitera des gisements (marbre et granit) dans les régions d'Outoul, Aguenar, In-Guezzam et Silet, qui emploient 40 travailleurs chacun.

Sur site, le Premier ministre a instruit les autorités locales d'œuvrer avec les chefs d'entreprises à la promotion des produits que recèle la région et à l'encouragement aussi de l'investissement dans ce domaine.

M. Sellal est accompagné d'une délégation ministérielle dans cette visite de travail à la wilaya de Tamanrasset.