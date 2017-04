C'est loin du Centre interdiocésain et sans la Cenco que le Parlement a choisi de faire signer ce jeudi… Plus »

« Nous allons former [les agriculteurs] dans la manière de détecter les indications forestières. Ça signifie qu'une femme qui va au champ, si elle constate qu'il y a un bois qui a été coupée, doit savoir si ce bois a été coupé légalement ou pas parce que la loi dit que lorsqu'un bois est coupé, automatiquement il reçoit un marquage, pour qu'on le retrace », détaille Me Essylot Lubala, coordonnateur de l'Observatoire de la Gouvernance Forestière, qui exécute le projet en RDC.

L'Observatoire de la gouvernance forestière a lancé mardi 25 avril à Kinshasa le projet CV4C ou « Voix des Citoyens pour le changement » qui vise à former et à impliquer les acteurs non étatiques dans la gouvernance forestière, notamment les agriculteurs.

