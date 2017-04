Cameroun: Radio - Gilbert Tsimi Evouna sur Nkul-Ongola

GTE (Le Grand Témoin). C'est le nom de baptême de l'émission présentée sur la radio Nkul-Ongola, fréquence 95.5 Fm par Daniel Anicet Noah Mbede tous les premiers mardis du mois dans l'espace horaire 11h-11h45. Une programme de 45 minutes au cours duquel toutes les populations de Yaoundé sans distinction aucune s'entretiennent avec Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY). Aucun sujet n'est tabou. « Tout le monde peut appeler et s'entretenir en direct avec le délégué du gouvernement sur les problèmes vécus dans son quartier, dans un marché. Ceci permet de trouver les voies et moyens pour les résoudre.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.