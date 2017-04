Cameroun: 20 mai - Un village de l'unité en vue à Douala

Il fait partie des innovations énoncées hier lors de la première réunion de préparation de la fête à Douala.

Policiers contre taximen. Ce n'est pas une bagarre, mais un match de football qui va sans doute attirer foule. Ce sera l'une des attractions majeures prévues lors de la semaine d'activités de la 45e fête de l'unité nationale à Douala, du 13 au 20 mai 2017. La première réunion de préparation s'est tenue hier, 26 avril, dans les services du gouverneur de la région du Littoral, à Bonanjo, présidée par Samuel Dieudonné Ivaha Diboua lui-même. Une rencontre qui a mobilisé les composantes administratives, traditionnelles, politiques, religieuses et la société civile. A l'ordre du jour : la présentation des grands axes du programme national harmonisé, le projet de calendrier de la semaine de l'unité, la constitution des dix commissions.

Sur les grands axes du programme national, le gouverneur a rappelé les valeurs qui devront être mises en exergue lors de cette célébration : vivre-ensemble, paix, tolérance, intérêt général, patriotisme, solidarité, etc. Quant au chronogramme des activités socioculturelles et sportives, quelques innovations sont à noter. Dont le village de l'unité qui sera aménagé à la maison du parti de Bonanjo. Village qui accueillera des stands, des communications sur la recherche, l'innovation, le développement technologique, comme secteurs d'insertion socioprofessionnelle pour les jeunes. Egalement prévus, un forum sur comment réussir et préparer sa retraite, une exposition photo sur l'histoire du Cameroun.

Cette semaine sera aussi l'occasion, autre innovation, de mieux connaitre nos forces de défense, à travers une marche commando à laquelle sont conviés des civils, tout comme une soirée culturelle. Une ouverture en phase avec le thème de cette 45e édition de la fête de l'unité nationale : « Armée et Nation. En parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité. Attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. » La synergie, aura aussi lieu pendant trois autres activités : la marche et la prière pour la paix et l'unité du Cameroun, le concert de l'unité organisé par le ministère des Arts et de la Culture, prévu pour le 19 mai, veille du défilé.