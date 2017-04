Cameroun: Eric Christian Nya - Monsieur « Matinale »

L'animateur de « Bonjour le Cameroun » sur la Crtv est un passionné d'audiovisuel.

Son sourire ravageur et son air sympathique, vous accueille tous les matins. Eric Christian Nya est le premier visage des téléspectateurs de la Crtv avec « Bonjour le Cameroun ». Après avoir animé durant trois ans, le magazine dominical « Tam-Tam Week-end » sur la télévision nationale, il est placé à la tête de la nouvelle matinale, mi-info, mi-divertissement à la faveur du réaménagement des programmes à la Crtv. « C'est la manifestation d'une volonté d'offrir aux téléspectateurs quelque chose de neuf, répondant à leurs attentes », assure-t-il. Il veut toucher le public en restant lui-même. Il mise sur la qualité de la sélection musicale, mais aussi des invités. Ils sont du monde du sport, de la variété, etc. Etre la personne qui réveille le Cameroun, lui met-il une pression énorme sur les épaules ? Evidemment. Mais il peut compter sur son équipe, et sur sa fibre culturelle qui lui donnent l'énergie nécessaire. « Mon devoir est de mettre en avant ce qui se fait de bien dans le milieu des arts et de la culture.

Je m'habille à 95% chez des créateurs camerounais, qu'ils soient célèbres ou non », précise celui qui avoue admirer Robert Brazza, pour son charisme et sa polyvalence. Le présentateur de l'émission matinale « Bonjour le Cameroun » a derrière lui, un background impressionnant pour son jeune âge, lui qui n'a pas fait de formation classique en journalisme. Son amour pour la télévision et la radio remonte à l'époque du lycée. Il intègre le club journal, puis le club radio du Lycée général Leclerc. Pendant les vacances en classe de seconde pour la première fois, il découvre l'environnement de la radio, avec l'émission des vacanciers de la « Crtv-Centre ». Après cette expérience vivifiante, la radio se greffe à sa personnalité. Et une fois à l'université, Eric Christian fréquente les premières radios privées : TBC et Radio Venus. Sa licence en poche, il s'installe à Douala sa ville natale. Son intérêt se fixe alors sur la RTM dirigée à l'époque par le regretté Tom Yom's et son épouse Dinaly. Il prend d'assaut l'antenne et se fait un nom.

Après la RTM, il est recruté par la FM 105, où il tient les rennes de l'émission « 100% Jeunes » pour le compte de l'Association camerounaise pour le marketing social (ACMS), pendant plusieurs années. « A la FM 105, je présentais aussi "Réveil matinal" en début de journée et "Maxi Groove", dans la soirée », se souvient-il. Grâce à son statut de collaborateur extérieur de la FM 105, il commence à flirter avec la télévision. Il apparaît sur STV, avec le show « Ce soir ou jamais ». Il se remémore la belle époque : « Nous étions un groupe d'amis, parmi lesquels Marion Obam, Stéphane Tchakam, et plein d'autres. Puis j'ai continué à la CRTV où on m'a proposé la présentation de Tam-Tam Week-end à Yaoundé. » La suite est connue. Eric Christian Nya a encore de belles années dans l'univers de la télévision.