Cameroun: Propriété intellectuelle - Les entreprises édifiées

Entrepreneurs, chercheurs, titulaires et gestionnaires de droits invités à valoriser leurs créations

La marque attire la clientèle et la fidélise. Elle apporte de la valeur à un produit ou à une entreprise. Raison pour laquelle il est nécessaire pour une entreprise d'en disposer. Et ce n'est pas tout. Encore faut-il la valoriser pour que le produit ou l'entreprise qui se cache derrière soit apprécié. Pour les experts, la marque devient donc un outil incontournable pour barrer la concurrence. En plus de cela, l'innovation doit être continue, elle est indispensable dans la mesure où elle change le paysage commercial, industriel et même l'environnement. Comme exemple, au niveau des émissions, les télévisions changent régulièrement de programmes pour maintenir les téléspectateurs ou en gagner d'autres. C'est dire toute l'importance et l'influence de la marque et même de l'innovation. C'est le résumé d'un des exposés présentés hier à Yaoundé lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle (JOMPI).

Organisée par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), cet événement dont le thème retenu pour cette 17e année est : « L'innovation pour une vie meilleure », avait pour objectif de sensibiliser le public sur les droits de propriété intellectuelle, sensibiliser sur les procédures d'obtention des titres de propriété industrielle, ainsi que présenter les mécanismes de valorisation des titres de propriété intellectuelle. Selon Maguy Nnoko Batisseck, directeur du développement technologique et de la propriété intellectuelle au Minmidt, les axes d'innovation pour lesquels les chercheurs sont invités à se focaliser sont prioritairement les énergies renouvelables, la santé, les nouvelles formes d'apprentissage, les nouveaux matériaux, la sécurité, l'agriculture et le confort. « Il est question de faire comprendre aux participants quel est le lien entre la propriété intellectuelle et l'innovation et leur expliquer comment l'innovation peut contribuer à impacter positivement leur vie », a-t-elle-conclu.