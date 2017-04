Angola: Le MAT appelle à un soutien international continu au processus électoral

A son tour, le secrétaire d'Etat aux Affaires institutionnelles, Adão de Almeida, présentant le rapport, a constaté que le processus était conforme aux attentes. Jusqu'au 7 avril de l'année en cours, 9.569.122 citoyens étaient inscrits, manquant à l'heure actuelle la sélection finale pour la livraison ultérieure du fichier définitif à la Commission nationale électorale. Le responsable a annoncé que durant le processus, 4.511.268 cartes d'électeurs étaient imprimées, étant impliqué 14,000 (quatorze mille) citoyens, en particulier 2.252 agents de la police nationale, 163 agents du Service de migration et étrangers. Adão de Almeida a dit que par rapport aux élections de 2012, huit cent mille citoyens se sont déménagés d'une province, ainsi que deux millions de personnes ont changé d'une municipalité à l'autre. Il a salué le rôle joué par les médias, les autorités traditionnelles, les églises et les organisations de la société civile dans la sensibilisation des citoyens à accomplir leur devoir civique et de citoyenneté.

