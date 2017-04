Angola: Le ministre met en évidence l'utilité des technologies de l'information

Luanda — Le ministre des Télécommunications et Technologies de l'Information, José Carvalho da Rocha, a déclaré jeudi, à Luanda, que les technologies de l'information et communication (TIC) représentaient un outil utile au développement des activités quotidiennes des femmes, en particulier dans le domaine des affaires.

Selon le ministre, qui parlait au "5e forum sur les filles et les TIC", il y a actuellement beaucoup de femmes à développer leurs activités avec l'aide de nouvelles technologies, ce qui montre leur intérêt pour ce marché.

José Carvalho da Rocha a dit qu'actuellement dans de nombreuses régions du monde, il y avait des femmes qui créent leur entreprises avec ces outils et sans nécessité de quitter leurs maisons.

Aujourd'hui, avec l'avancement des nouvelles technologies, a poursuivi le ministre, les femmes ont pris conscience que les nouvelles technologies de l'information font partie de leur vie et de leurs entreprises et qu'il est de plus en plus difficile de vivre sans elles.

Par conséquent, José Carvalho da Rocha a dit que les Nations Unies recommandait aux pays membres d'encourager les femmes à utiliser de plus en plus des technologies de l'information et de la communication.

Le forum visait à créer un environnement global qui encourage les femmes à envisager une carrière dans le domaine en croissance des technologies de l'information et de la communication.

La réunion s'encadre dans les célébrations de la Journée internationale des communications, qui se commémore le dernier jeudi du mois d'avril de chaque année.