Angola: CEAST présente la Fondation Prospérer au Minars

Luanda — La Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé (CEAST) a présenté jeudi, à Luanda, sa nouvelle organisation de solidarité appelé "Fondação Prosperar" (Fondation Prospérer), au ministère de l'Assistance et Réinsertion sociale, dans le but de renforcer le partenariat avec cette institution dans le domaine social.

Selon l'archevêque Gabriel Mbilingui, archevêque de Lubango, le gouvernement angolais ne peut résoudre tous les problèmes seul, il est donc nécessaire que tous les acteurs sociaux, comme l'église a cette organisation sociale qui permet de résoudre au moins une partie, mais pas la pauvreté ou la vulnérabilité, cependant elle ne pas être indifférente à ce qui se passe à l'être humain.

Le prélat a déclaré que la CEAST avait appris que le ministère de l'Assistance et Réinsertion sociale souhaitait collaborer avec l'Eglise et d'autres acteurs sociaux pour le bien du peuple, raison laquelle ils se sont entretenus.

« Ce que nous voulons est une coopération plus étroite, apportant notre contribution en particulier dans le cadre humain, en aidant le Ministère à découvrir les situations de vulnérabilité dans les communautés où l'Eglise catholique est présente», a précisé Mgr Gabriel Mbilingui.

À son tour, le ministre Gonçalves Muandumba s'est dit satisfait de la visite des évêques de CEAST qui ont présenté la nouvelle organisation, soulignant que son ministère voulait profiter de l'expérience que l'Eglise catholique a dans les questions humanitaires au niveau communautaire, une situation qui permettra de travailler en partenariat pour mettre en œuvre des programmes destinés à réduire la pauvreté.

La Fondation "Prosperar", à but non lucratif, a été créée en 2012 par la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé (CEAST) et chrétiens angolais de l'Eglise catholique, en vu de mettre en œuvre des projets sociaux.