Angola: Le ministre pour une législation de l'autonomie financière des tribunaux

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Jorge Mangueira, a souligné jeudi, à Luanda, la nécessité d'adopter une loi qui définira les termes d'autonomie administrative et financière des tribunaux.

Parlant à la cérémonie d'ouverture du Conseil Consultatif Elargi du secteur, le gouvernant a dit qu'il était nécessaire de définir les mécanismes de partage du pouvoir judiciaire dans le processus d'élaboration de son budget.

Selon le ministre, On devrait veiller à ce que les tribunaux participent à l'élaboration de leur budget et qu'ils aient la possibilité de gérer les ressources qui leur sont allouées.

Rui Jorge Mangueira a indiqué que la loi n° 2/15 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de juridiction commune, prévoyant la mise en œuvre d'une nouvelle carte judiciaire, qui entre en vigueur progressivement, compte tenu de la stratégie de formation des opérateurs de justice.

Pour le gouvernant, cette hypothèse garantira des réponses rapides et efficaces aux citoyens, ce qui exige une plus grande responsabilité et l'indépendance des juges, une application plus stricte de la loi et une meilleure vitesse dans la gestion des cas.

En vertu de la nécessité d'assurer l'accès des citoyens à la justice, quelle que soit leur situation économique, selon le ministre, le secteur met à la disposition des mécanismes alternatifs de règlement extrajudiciaire des conflits, par le CREL, à Luanda.

A cet effet, il a dit que la priorité principale était la formation des techniciens dans ce domaine et l'institutionnalisation de la défense publique et la promotion de l'arbitrage, comme des moyens les plus rapides et efficaces de règlement des différends, afin d'étendre ce service à toutes les provinces du pays.

Rui Mangueira a rappelé que le secteur était responsable de 520 infrastructures et 662 services de justice dans toutes les municipalités du pays, outre 40 tribunaux municipaux et provinciaux.

Bien que ces chiffres semblent substantiels, il a affirmé qu'il n'y avait pas de capacité de répondre aux attentes de l'ensemble de la population, étant nécessaire la modernisation progressive des services.

Concernant l'enregistrement des naissances, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a informé qu'entre 2013 et 2016, le secteur avait fait 4.246.386 extraits d'acte de naissance.

Dans le cadre du programme "Naître enregistré", en partenariat avec les institutions internationales, il a fait savoir que 56 postes d'état civil étaient en fonctionnement dans les hôpitaux avec les services de maternité ou salles d'accouchement dans les les provinces de Luanda, Uíge, Huíla, Cuanza Sul, Malanje, Bié et Moxico.

L'événement, qui se déroule dans le complexe Futungo II, fait une analyse exhaustive des questions qui sont des priorités du secteur de la justice et des droits de l'homme pour l'année 2017.