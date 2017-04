Cameroun: Trois leaders de la contestation anglophone sur le banc des accusés

Nouvelle audience au Cameroun pour les leaders de la contestation anglophone. Ils avaient été arrêtés mi-janvier après d'importantes mobilisations de la population anglophone de l'Ouest qui s'estime délaissée par les autorités de Yaoundé. Ces trois personnalités sont jugées par un tribunal militaire pour terrorisme, incitation à la violence et à la sécession.

L'audience a commencé avec trois heures de retard. Sur le banc des accusés, les trois leaders de la contestation anglophone : l'avocat Agbor Balla, l'enseignant Fontem Neba et l'animateur de radio Mancho Bibixy. Tous les trois sont accusés de terrorisme et d'incitation à l'insurrection. Ils comparaissent avec 25 autres personnes arrêtées dans les régions de l'Ouest à majorité anglophone. Et tous plaident non coupables.

Le procureur a présenté pour la première fois sa liste de témoins : 17 personnes, tous militaires ou policiers qui se sont présentés en uniforme devant la cour.

La défense, elle, a demandé la mise en liberté provisoire des trois principaux accusés, arrêtés mi-janvier. Elle avait déjà préparé le terrain ces dernières semaines, en expliquant qu'en cas de libération tous les trois s'engageaient à tenir un discours d'apaisement dans l'ouest anglophone. A demander par exemple la fin des opérations ville morte, et la fin de la grève des avocats et enseignants qui dure depuis six mois.

Mais les juges ne se sont pas prononcés sur cette demande de mise en liberté. Ils ont renvoyé l'audience au 24 mai prochain.