Burkina Faso: Haute cour de justice - Le procès du gouvernement Tiao renvoyé au 4 mai

Présent à ce procès, Jean Hubert Bazié, celui-là même qui avait fait la lecture de la mise en accusation au Conseil national de transition (CNT) a fait remarquer que le renvoi du dossier ne devrait pas entrainer une polémique parce que «tôt ou tard, le jour se lèvera». Jean Hubert Bazié estime d'ailleurs que c'est l'occasion pour la justice burkinabè de se crédibiliser et d'avoir la confiance du peuple. «C'est une première étape même si je ne suis pas sûr que le chronogramme soit idéal et il faut y croire», a-t-il ajouté.

A l'appel des accusés, tous ont répondu présents, sauf Blaise Compaoré, l'ancien chef de l'Etat qui occupait également le poste de ministre de la Défense et des Anciens combattants à l'époque, Mahama Zoungrana, Amadou Dicko, Salifou Ouédraogo, Honorine Nikiéma, Lamoussa Salif Kaboré, Jérémie Ouédraogo et Koumba Barry/Boly. S'en est suivie l'appel des témoins parmi lesquels le général Gilbert Diendéré et le général Honoré Nabéré Traoré, ancien chef d'état-major des armées.

