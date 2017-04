Afrique: Tour du Sénégal - 2e victoire d'étape pour Embrace The World Cycling

Kaolack : L'équipe allemande d'Embrace The World Cycling a remis ça hier en remportant la 5e étape Thiénaba-Kaolack sous un soleil de plomb, grâce à son coureur Hellmann Julian. Il s'était classé 2e lors de la 3e étape Saint-Louis - Pire, mais hier il a tenté sa chance sur l'axe Thiènaba-Kaolack et a réussi son coup.

Au coude à coude avec le Tunisien de l'équipe belge du royal Vélo Club Ottignie, Hasnaoui Maher, l'Allemand a bouclé les 134 km en 3h03'55 devant son rival (3h03'57). Une course dont ces deux coureurs ont été les principaux animateurs du départ de Thiénaba à l'arrivée de Kaolack. Puisqu'ils s'étaient détachés du gros du peloton depuis la sortie de Khombole, après seulement 22 km. Et ils ont constitué un duo d'enfer qui n'a rien laissé aux autres durant tout le parcours, malgré un chaud soleil balayé par l'harmattan qui faisait front sur le circuit. Le reste du groupe s'est beau échiné pour recoller, mais rien n'y fit, à part peut-être Toy Sam de l'équipe anglaise de Vélo Schils Interbike qui tenta quelques velléités en créant un second front vite étouffé par la horde qui était derrière lui ; sans grand effet toutefois. Le mano à mano de Hellmann et Hasnaoui dura le temps d'une longue échappée qui connut son apothéose sur la ligne d'arrivée à Kaolack. En ce moment, les autres s'échinaient loin derrière. Ils n'atteindront la ligne d'arrivée que trois minutes après les deux premiers de cette course.

Au général par contre, Bouzidi Mohamed garde jalousement le maillot jaune suivi des autres de la veille, alors que Mansouri Oussama qui formait le quintette, saute pour céder le passage à Hellmann Julian qui se classait 5e.

Classement de l'étape. Distance : 134 km ; moyenne : 43,71 km/h : 1er : Hellmann Julian (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 3h03'55 ; 2e : Hasnaoui Meher (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 3h03'57 ; 3e : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 3h06'21 ; 4e : Ilongo Dimitri (Vélo Club Chartrain/France) : 3h06'21 ; 5e : Graczyk Vincent (Club de la Défense/France) : 3h06'21

Classement général (Maillot Jaune). Distance : 689,8 km ; moyenne : 40,936 km/h : 1er : Bouzidi Mohamed (Vélo Club sovac/Algérie) : 16h56'09 ; 2e : Mansouri Islam (Vélo Club Sovac) : 16h56'29 ; 3e : Nouisri Ali (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 16h58'24 ; 4e : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 16h58'29 ; 5e : Hellmann Julian (Embrace The world Cycling/Allemagne) : 16h59'20

L'étape du jour : Kaolack-Joal Fadhiouth (142,4 km)

142,4 km à parcourir entre Kaolack et Joal Fadiouth ce matin en plus des trois sprints intermédiaires à remporter comme points de bonification à Fatick, Thiadiaye et Mbour. Voilà le menu présenté aux coureurs pour la 6e étape qui revient dans la zone de Thiès, plus précisément dans le département de Mbour.