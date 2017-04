Sénégal: Saint-Louis jazz en "Off" - Deux expositions de photos sur des musiciens du jazz

"Je privilégie les photos backstage, plus intimes, où l'artiste est le plus naturel. Parfois je photographie les artistes sans leur instrument. Je privilégie l'homme, celui qui raconte le musicien", dit-il.

"Il y a la revendication d'une liberté pour les deux, le journalisme, c'est une revendication de la liberté d'action et de mouvement et le jazz, c'est la liberté de création", fait valoir Mme Devaco.

Les clichés de Zachmann sont en couleur et parfois en noir et blanc avec un fond noir qui fait ressortir les traits de caractère ou la personnalité de l'artiste.

Son choix est porté sur 12 jeunes musiciens "parmi les plus passionnants et prometteurs de la scène contemporaine". Parmi eux, le trompettiste franco-libanais, Ibrahima Maalouf jouant sur la scène de Marciac ; les Américains Gregory Porter et Tivon Pennicott, joyeux avec le sourire affiché, en août 2016 au festival de Rock en seine.

Le photojournaliste de l'agence Magnum photo a parcouru les scènes de jazz de l'été 2016, notamment Istanbul (Turquie), La Villette à Paris et Marciac (France) pour fixer des moments, parfois d'intenses communions entre les musiciens du jazz et leur instrument.

Ces photographies sont exposées dans le cadre du "Off" du Saint-Louis jazz respectivement au Rogniat nord et au Gymnase sur l'île.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.