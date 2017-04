Congo-Kinshasa: Les leaders de l'opposition refusent de signer une annexe de l'accord

Opacité, signature forcée, les qualificatifs de l'opposition étaient nombreux jeudi et peu flatteurs. Et au final l'initiative de Joseph Kabila pourrait se transformer en coup d'épée dans l'eau. Car à part les signataires du 1er accord d'octobre, presque l'ensemble de l'opposition a refusé d'apposer sa signature au texte.

Désormais, c'est fait. A la demande de Joseph Kabila, cette signature a eu lieu jeudi 27 avril devant le Parlement et le Sénat rassemblés en plénière. Mais à quel prix ? Les principales forces de l'opposition, le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution, ont refusé de signer parlant d'une mascarade.

En RDC, quatre mois après l'accord dit du 31 décembre entre majorité et opposition, on attendait toujours la signature d'une annexe à ce premier accord pour organiser concrètement le partage du pouvoir et la gestion de la transition jusqu'aux élections.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

