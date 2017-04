Maroc: Vaincre ou périr pour le DHJ et le KACM face à l'ASFAR et à l'OCS en lever de rideau de la 26ème journée

En matches retard, le FUS retrouve ses aises au classement et le MAS à l'étage d'en bas, un semblant d'espoir d'accession

Le DHJ en recevant les Militaires à El Jadida au Stade El Abdi n'ont d'autre choix que la victoire pour rester en vie dans la course au titre. Les hommes d'Abderrahim Taleb se devront donc, face à une formation sans pression aucune et qui depuis lurette n'a plus plié genou.

C'est dire toute la difficulté de cette épreuve de force entre Doukkalis en besoin absolu de succès et Militaires peu enclins à se laisser faire.

Les Jdidis sont donc appelés en ce vendredi en fin d'après-midi à dérober coûte que coûte, trois points des poches de leurs vis-à-vis. Ces derniers, mobilisés sous la houlette d'un magicien, Aziz El Amri en l'occurrence et remaniés à bon escient, se préparent plutôt vers des lendemains meilleurs et même s'ils ne voyagent pas au même rythme qu'un champion, ils n'en sont pas moins coriaces à manier.

C'est un véritable test qui attend les Doukkalis et qui pourrait être décisif pour le restant du championnat.

A Safi, le KACM en mal de points sera dans la même obligation sauf qu'elle comptera pour le côté opposé du tableau celui du bas. Les Marrakchis n'ont guère de choix, ils se doivent un sans-faute tout le restant de leur parcours durant.

D'abord les Mesfouis qui ont engrangé le maximum de points chez eux à El Massira et ensuite, Tanger au Détroit, le FUS et le CAK à Marrakech, l'OCK à Khouribga et enfin le grand WAC au Grand Stade de la cité ocre. Brrr ! Ce n'est pas du gâteau pour les hommes de Bahja à qui nous souhaitons bonne chance dans son audacieux défi de sauvetage d'un Kawkab en péril.

Le FUS à la faveur d'une réalisation Mehdi El Bassil à dix minutes de la pause a emporté face à l'IRT un match de mise à jour comptant pour la 23ème journée de Botola Pro D1 (Coupes africaines pour les deux formations), mercredi en soirée au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Cette victoire, si elle permet aux hommes Walid Regragui de franchir, au jeu du sauve-qui-peut, la barre des 33 points, elle permet surtout au champion sortant de retrouver une septième position mieux adaptée à son standing et qu'il partage avec une de ses autres victimes, l'OCS.

Avec une rencontre encore à jouer face à l'HUSA à Agadir, les R'batis peuvent voir venir. Dans le camp adverse, c'est un peu la consternation depuis le départ d'Abdelhak Bencheikha. L'IRT scotché à une sixième place aurait pu prétendre à mieux cette saison.

Les Tangérois avec leur ancien coach défendait pourtant un statut de sérieux prétendants. En deux sorties et zéro point avec le nouveau venu Simo, ils laissent les dernières illusions pour la couronne sur la pelouse du FUS.

En seconde division, le MAS a laminé le RBM (4-0), mercredi au Complexe sportif de Fès, en match retard comptant pour la 24ème journée de seconde division. La rencontre avait été reportée en raison des obligations africaines des hommes à Tarik Sektioui en Coupe de la CAF.

Les buts des locaux ont été inscrits pour la majeure d'entre eux par la légion africaine fassie à travers l'Ivoirien Koffi Boua et le Camerounais Djiji Gouza en première mi-temps tandis que le compatriote de ce dernier, Joseph Yanki d'entrée des vestiaires sonnait le glas pour les Mellalis avant qu'Anouar El Aziz ne sauve les couleurs nationales, en toute fin de partie.

Après ce joli carton, le MAS d'une rencontre en retard à jouer remonte à la 8è position avec 34 points, brûlant la politesse d'un petit point unité à sa victime du jour. Les Fassis restent néanmoins à neuf longueurs du leader le RAC et six de son dauphin l'inattendu RCO (Oued-Zem). C'est un sans-faute qui est demandé au Moghreb pour pouvoir aspirer à une éventuelle accession.

Programme

DHJ-ASFAR : 17h30 Stade El Abdi El Jadida (Arryadia) (ar. Yaagoubi Abderrahim)

OCS-KACM : 19h30 Terrain El Massira Safi (Arryadia) (ar. Jeyed Redouane)