Congo-Kinshasa: Valentin Mubake - «Je dois signer un document dont je connais le contenu»

En RDC, 165 organisations congolaises de la société civile et de défense des droits humains… Plus »

«L'invitation devrait consister uniquement en la finalisation de l'arrangement particulier pour lequel, je rappelle, il y a trois points de divergence, à savoir: la présentation et la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national de suivi de l'accord et le chronogramme qui va baliser le chemin des élections prévues pour cette année», note l'ancien conseiller d'Etienne Tshisekedi.

«Il faut que je connaisse le contenu du document que je vais signer. Mais, si je dois signer, je dois signer un document dont je connais le contenu. Et alors, nous avons proposé ce matin à tous les collègues qui nous appelaient du Palais peuple, que ceux qui nous ont invité pour la signature de l'arrangement particulier, commencent par disponibiliser le document qu'ils ont âpreté à ce sujet, qu'on nous donne un temps nécessaire, le temps que nous l'examinions dans nos bases respectives, et nous nous retrouvions par la suite pour y apporter nos amendements éventuels et finalement signés. C'est ça la procédure normale», rappelle Valentin Mubake.

Valentin Mubake, ancien conseiller d'Etienne Tshisekedi, exclu de l'UDPS et du Rassemblement, n'a pas signé l'arrangement particulier jeudi 27 avril au Palais du peuple. Il estime qu'il doit d'abord lire le document et y apporter d'éventuels amendements.

