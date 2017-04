Congo-Brazzaville: Festival Ya Beto - Le cinéma congolais se met à l'heure du vivre ensemble

La cérémonie d'ouverture de la 3e édition du festival du cinéma congolais Ya Beto a eu lieu, le 26 avril, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Pointe-Noire en présence de Fabien Obongo, directeur départemental des Arts et Lettres de Pointe-Noire, de Marcel Poaty, conseiller socio-culturel du maire de la ville, des acteurs, cinéastes et cinéphiles de la ville océane.

"Le cinéma du vivre ensemble" est le thème du festival Ya Beto qui réunit les acteurs et cinéastes congolais et étrangers du 26 au 29 avril autour des projections, ateliers, actions culturelles et rencontres au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, l'initiateur du projet, à la Cité des arts, au rond-point Loandjili, à l'IFC et dans certains collèges et espace de distraction de la place.

Selon Alain-Rock Ngoma, directeur dudit festival, le festival Ya Beto n'a pas encore atteint les objectifs escomptés mais est sur la bonne voie, puisque certains films que le festival a primés ou retenus ont été sélectionnés dans des festivals africains à Kinshasa, au Cameroun lors du festival Écran noir et au Fespaco à Ouagadougou par exemple. « Notre cinéma avance et commence à être bien côté à l'étranger grâce au soutien multiforme et surtout à la détermination des cinéastes. C'est ainsi que le film Grave Erreur, de Richi Mbebelé primé l'année dernière a été retenu à Angers pour une tournée qui a été un grand succès. D'autres films retenus ou sacrés par Ya Beto ont reçu des invitations pour des projections à Nancy en France notamment ». Et d'ajouter : « Nous n'allons pas nous satisfaire de ces petites victoires, nous attendons les grandes. On va les avoir avec des partenaires, producteurs pour le cinéma, des formations. Pour cela, nous avons besoin de vos conseils et remarques ».

En ouvrant le festival Ya Beto, Fabien Obongo a exhorté les organisateurs à ne pas dormir sur leurs lauriers et aux acteurs et cinéastes à tirer profit de ce moment pour parfaire leurs connaissances en visant l'excellence ce qui poussera le public à accorder plus d'attention à ce cinéma local. Et le directeur départemental de conclure : « On doit consommer congolais ». Les projections des films Silence d'Amog Lemra (Congo-France) et Jeux de dupe de Rodrigue Ngolo (Congo) ont ouvert la série de projections qui va se poursuivre toute la semaine jusqu'au 29 avril quand seront remis les lauriers aux acteurs et cinéastes distingués.