Le Rassemblement aile Félix Tshisekedi a déclaré, par le biais d'un communiqué diffusé a veille, n'être nullement concerné par cette "messe noire" et qu'il n'a mandaté personne pour le représenter.

En conséquence, et pour faire échec à ce qu'il qualifie de nouveau coup de force, il invite le peuple congolais à se prendre en charge conformément à l'article 64 de la Constitution.

Une cérémonie a eu lieu, le 27 avril, au Palais du peuple co-présidée par les présidents des deux chambres du Parlement avec, pour objet, la signature de l'arrangement particulier devant finaliser les négociations directes majorité-opposition organisées du 11 juin au 27 mars 2017 sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco). Circonscrivant le cadre de cette solennité, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, a indiqué que cela couronnait les efforts déployés par la classe politique congolaise avec l'appui de la société civile dans la perspective de préserver la paix et de renforcer la cohésion nationale. Il a mis une emphase particulière sur l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila, après que les évêques catholiques lui ont remis leurs conclusions quant à la mission de bons offices qui leur a été confiée, laquelle mission a achoppé sur deux points majeurs : la nomination du Premier ministre et la présidence du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA).

La signature proprement dite des documents d'arrangement particulier a été précédée par des discussions préliminaires entre les parties prenantes qui ont fini par accorder leurs violons sur certains points restés en suspens. Le Rassemblement conserve son quota dans cette institution d'appui à la démocratie en s'adjugeant la présidence et la questure du CNSA. Seulement, un consensus s'impose pour le candidat qu'il présentera à la présidence du CNSA. Après le mot introductif du président de l'Assemblée nationale, il a été procédé à la lecture intégrale de l'arrangement particulier. Puis, les délégués des parties prenantes, en l'occurrence la majorité présidentielle, l'opposition républicaine, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, la société civile et le Rassemblement de l'opposition représenté par Joseph Olenghankoy et Lisanga Bonganga ont signé le document.

Quant à la Cénco et le Rassemblement aile Félix Tshisekedi, ils ont brillé par leur absence. Les prélats catholiques ont indiqué, par l'entremise de leur secrétaire général l'abbé Nshole, avoir reçu l'invitation tard la nuit et, par conséquent, ne pouvaient pas répondre à l'invitation. Même chose du côté du Rassemblement dirigé par le tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi dont plusieurs cadres ont affirmé ne pas être au courant de ce qu'ils ont qualifié « aventure » puisque sortant du cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Quant au Front pour le respect de la Constitution, il a demandé un « délai » avant de signer le texte. Fidèle Babala qui le représentait a annoncé que cette plate-forme signerait « au plus tard demain ».