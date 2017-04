Congo-Brazzaville: Festival du livre et de la Bible - L'ouverture, c'est dans quelques heures

Initiative conjointe des Éditions Mediaspaul et Paulines, l'évènement dont le lancement va s'opérer l'après-midi de ce 28 avril à la Place des Évolués à Gombe a une programmation journalière avec un public cible jusqu'au 7 mai.

À un peu moins de 48 heures de l'ouverture du Festival du livre et de la Bible (Felibi), le 26 avril, l'organisation a tenu une conférence de presse, question d'en assurer une plus large vulgarisation. À l'occasion de cette rencontre avec les médias, la Sœur Générose Sibay et le révérend père Roberto Ponti ont exposé les motifs de la tenue de ces dix jours de célébration du livre qu'ils destinent à tous les Kinois et même les Brazzavillois, petits et grands, sans discrimination.

Ce qu'il convient de retenir de l'échange réalisé mercredi en fin de matinée à la salle Brel du Centre Wallonie-Bruxelles avec la presse, c'est la promotion de la lecture comme objectif primordial du Felibi. D'où l'accent mis sur l'exposition et la vente de livres considérées comme la priorité et le cœur du Felibi. Ce qui explique la visite guidée des stands des éditeurs et librairies exposants prévue à l'intention des élèves au lendemain de l'ouverture. Elle est censée être leur premier pôle d'attraction d'autant plus qu'il y sera question de découvrir « Comment un livre naît et vit », ainsi que l'indique le programme et l'a souligné le père Roberto. Et de l'expliciter de la sorte : « L'on va commencer assez tôt le matin pour accueillir les élèves des écoles de la ville. D'autres activités sont prévues pour rendre le festival plus vivant. Elles se tiendront toute la journée avec notamment des ateliers, conférences et formations jusqu'à la fermeture, le soir ».

Certes, les programmations journalières du Felibi ont un public cible, mais l'évènement est tout public comme l'a souligné Antoine Mulenda. Parlant pour le compte des Éditions Médiaspaul, il a assez succinctement présenté le programme du Felibi à commencer par son lancement officiel prévu pour ce 28 avril entre 15h et 19heures. Auteurs littéraires et écrivains seront à l'honneur le premier jour du festival, soit le 29 avril. Plusieurs sujets y seront abordés, notamment la question cruciale de savoir « Comment se faire éditer ». Ce sera l'objet d'une conférence-débat qu'animeront les Éditions Médiaspaul. Quant au second jour, le dimanche 30 avril, il est dédié aux artistes, poètes et slameurs. Il y sera notamment procédé à la présentation de nouveaux recueils de poèmes parus aux Éditions Médiaspaul.

Il s'agit de Rimes nationales, Les Rêves trahis au bord du fleuve et Aux pieds du destin, textes respectifs du slameur Microméga et des poètes Christian Dino et Rivière Kalenga. Journée fériée, le 1er mai est consacrée à la famille. De manière assez spéciale, l'organisation a prévu de centrer la programmation sur la Bible. En effet, il sied de rappeler que la vocation première des initiateurs du Felibi, à savoir les Éditions Mediaspaul et Paulines, c'est l'évangélisation. Comme l'a rappelé à la presse la Sr Générose. Ainsi, si « Lire, c'est développer », le thème du festival mise sur le développement intégral; lundi, il sera tout particulièrement centré sur le développement spirituel de la famille au travers de la Bible. Ainsi, outre toutes les activités prévues autour des Saintes Écritures dont diverses versions seront présentées, il sera procédé à une vente promotionnelle des Bibles, fait-on savoir.