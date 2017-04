Congo-Brazzaville: Sécurité au travail - La collecte des données contribue à la politique préventive

Le ministre du Travail et de la sécurité sociale, Emile Ouosso, a invité les travailleurs congolais à s'efforcer de collecter les données en vue de faire des analyses relatives aux risques professionnels classiques.

Dans une déclaration rendue publique le 27 avril, à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail célébrée ce 28 avril, sur le thème « Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité et la santé au travail ».

Emile Ouosso a évoqué les risques émergents, l'identification des secteurs dangereux avant de rappeler que ces données permettent la mise en place des politiques préventives. Selon lui, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail sert à rappeler la promotion continue d'un travail sûr, salubre et décent. Elle interpelle également les acteurs du monde du travail sur la nécessité de protéger le lieu de travail et d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs contre les risques professionnels : les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Le ministre a, en outre, invité les travailleurs congolais à accorder une place importante au comité d'hygiène et de sécurité du travail parmi les acteurs de la santé au travail. « Pour corriger les insuffisances et carences relevées en la matière, quatre actions prioritaires font partie du mouvement plus général en faveur de la santé au travail : prévenir les risques ; informer des risques ; former et participer à l'élaboration des statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles », a-t-il indiqué.

Les statistiques des accidents de travail et des maladies professionnelles de 2014 à 2016

Au total, 830 accidents de travail et six maladies professionnelles ont été enregistrés pendant ces trois dernières années.

2014 : 162 accidents de travail ; aucune maladie professionnelle

2015 : 223 accidents de travail ; six maladies professionnelles

2016 : 445 accidents de travail ; aucune maladie professionnelle

A cet effet, les prises en charge au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale ont été de la manière suivante :

2014 : 189,4 millions de francs CFA pour 50 accidentés

2015 : 346,5 millions de francs CFA pour 70 accidentés

2016 : 279,7 millions de francs CFA pour 128 accidentés.

Les statistiques des rentes d'incapacité

2014 : 2.310 rentes pour 285, 8 millions de francs CFA

2015 : 2.368 rentes pour 309,5 millions de francs CFA

2016 : 2.370 rentes pour 316,7 millions de francs CFA