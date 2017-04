Burkina Faso: Un procès "symbolique" s'ouvre au pays

Oscibi Johann fait partie de l'organisation Balai Citoyen, un mouvement de la société civile actif lors les protestations d'octobre 2014. Il espère que l'ouverture du procès permettra de faire la lumière sur les massacres d'il y a deux ans et demi. "Nous avons attendu pendant longtemps que ce procès se tienne. Nous nous demandons qui sont les vrais commanditaires et qui sont ceux qui ont exécuté nos frères et nos sœurs. C'est donc une page très importante qui va s'ouvrir pour notre pays."

Blaise Compaoré a passé 27 ans au pouvoir jusqu'à ce qu'en 2014, la rue burkinabè décide de le faire partir. A l'origine de la manifestation : son intention de modifier la Constitution pour se présenter à un cinquième mandat. Cette manifestation est réprimée dans le sang et fait environ 33 morts. Les ministres attendus à la barre sont accusés de "complicité d'homicide volontaire et blessures volontaires". La Haute cour de justice veut les entendre, notamment, sur la tenue du "Conseil extraordinaire 29 octobre 2014", cette réunion au cours de laquelle ils auraient décidé de faire intervenir l'armée pour réprimer les manifestations.

