Cote d'Ivoire: Fondation Graça Machel - Un réseau de femmes journalistes voit le jour

Graça Simbine, plus connue sous le nom de Graça Machel, est une personnalité politique mozambicaine, née le 17 octobre 1945 à Incadine dans la province de Gaza. Après la mort de son mari, Samora Machel, elle se consacre à des causes humanitaires et se fait l'avocate des droits des femmes et des enfants. En 1998, elle épouse en seconde noce le Président de la République d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, dont elle partage la vie jusqu'à sa disparition en 2013.

« Quand on parle des femmes en Afrique, c'est toujours pour montrer des femmes prostituées, maltraitées qui souffrent. Pareil pour les enfants. Les sujets montrent ceux qui travaillent dans les champs, les enfants soldats, les enfants qui creusent dans les mines. C'est juste le côté négatif qu'on montre. A force de présenter la femme ou l'enfant sous l'aspect négatif, on les maintient dans cet état », a déploré Venance Konan.

Le directeur général du groupe Fraternité Matin, Venance Konan, également membre du conseil d'administration de la Fondation Graça Machel Trust, a pris part ce jeudi 27 avril, à la présentation du projet par Mme Oumou Dosso, directrice de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et également conseiller du rédacteur en chef central du quotidien Fraternité Matin, à la salle de conférences « Charles Diagne », au siège dudit groupe.

« Women in media network » de la Fondation Graça Machel Trust, session Côte d'Ivoire. C'est la dénomination du nouveau réseau des femmes dans les médias qui va bientôt voir le jour. Son objectif, faire la promotion des femmes et des enfants par le biais des supports de presse.

